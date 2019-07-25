NASA, Apollo 11 Destanının 50. Yıl Dönümüne Özel Saat Tasarladı

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), insanlık tarihinde yeni bir perde açan Apollo 11 görevinin 50. yılını kutluyor. Yarım asrı deviren bu tarihi olayın şerefine çılgın tasarımları ile tanınan Xeric ile işbirliğine giden NASA, ortaya çok özel bir saat çıkardı.

Günümüzden tam 50 yıl önce, 20 Temmuz 1969 tarihinde Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins, Apollo 11 ile Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. Kendileri için küçük, insanlık için büyük olan o meşhur adım, şüphesiz ki onları sonsuza dek hatırlamamızı sağlayacak.

Tarihi Ay misyonunun 50. yıl dönümünü kutlayan NASA, Xeric ile işbirliğine giderek çok özel bir saat tasarımına imza attı. Trappist-1 NASA Edition adı verilen saat, benzersiz bir tasarım çizgisine sahip.

Adını, Dünya’dan 39 ışık yılı uzaklıktaki yıldız Trappist-1 yıldız haritasından alan saat, Apollo 11 görevinde de kullanılan dış bükey Hesalite Cam ile korunuyor.

Paslanmaz çelik malzemeden yapılan saat, su geçirmez bir yapıya sahip. Yıldızlarla dolu fosforlu zeminiyle bir hayli dikkat çeken Trappist-1 NASA Edition, siyah renkteki deri kayışı ile oldukça şık bir görüntü sunuyor.

Trappist-1 NASA Edition’ın fiyatı konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz; ancak saatin bu yılın sonuna kadar satışa çıkması bekleniyor.

Bu arada NASA, zorlu uzay görevi Apollo 11 sırasında yapılan konuşmaları geçtiğimiz yıl yayınlamıştı. Arşivden çıkan 19 bin saatlik bu ses kaydında komuta merkezinden astronotların konuşmalarına kadar her şey var. Söz konusu kayıtları, NASA’nın arşiv sayfasında veya UT Dallas’ın Explore Apollo internet sitesinde bulabilirsiniz.