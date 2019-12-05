NASA, Apollo Dönemine Ait Roketi Bedava Verecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’dan çılgın bir hamle geldi. NASA, Apollo döneminden kalan bir Satürn roketini ücretsiz olarak vereceğini açıkladı.

Uzay çalışmaları için yıllar içerisinde birçok teknolojik ekipman kullanan NASA, artık kullanılmayan ve yenilenmesi gereken ekipmanları ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu kez de Apollo döneminden kalmış olan Satürn roketinin ücretsiz olarak verileceği duyuruldu.

250 Bin Dolarlık Kargo Ücreti

Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada, Saturn 1 Blok 1 İtici roket modülünün verileceği belirtildi ancak bunun için önemli bir şart da bulunuyor. Bu rokete sahip olmak isteyenlerin, 250 bin dolar yani yaklaşık 1,5 milyon TL’lik kargo ücretini karşılaması gerekiyor.

Şimdiye dek sadece 1 kez kullanıldığı belirtilen Saturn 1 roketinin, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'i 1969 yılında uzaya götüren Saturn V roketinin ilk modeli olduğu ifade edildi.

Saturn 1, Apollo dönemindeki deneme kalkışından sonra hiç kullanılmadan günümüze kadar geldi.