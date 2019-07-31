NASA, Aqua Uydusunu Kullanarak Kasırgaları Önceden Haber Verecek

Diğer ülkelerin uyduları ile kıyaslandığında en gelişmiş teknolojiye sahip kuruluşun NASA olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için daha çok gezegenlerde su bulma ve Mars projesi için çalışan NASA, Aqua uydusu ile birlikte daha farklı alanlarda da çalışmalarını yoğunlaştıracak. İşte haberimizin detayları.

Spektroradyometre cihazı ile su buharı içeriği ve sıcaklık gibi değişimlerde saptamalar yapan uydu, böylece kasırgaları çok daha önceden tahmin edebiliyor. Örneğin şu sıralar ABD'de aktif olması beklenen Eric kasırgası, sadece gittiği yere yağmur götürecek.

Aqua uydusu tüm kasırgaları anı anına izleyecek

Kasırgaların oluşmasındaki en önemli etkenlerden birisi de ani ısı değişimleridir. Ani ısı ve nem değişiklikleri sonucunda kasırgalar oluşur ve bu durum bazen çok yakıcı olabilir.

Eric kasırgasının merkezinin 13,1 derece kuzey ve boylamın 141,4 derece batı enlemine yakın olduğu ifade edildi. NASA, bu kasırgaların nereye gittiğini ve nasıl hareket ettiğini sürekli olarak izliyor. Böylece yön değiştirmesi durumunda gideceği bölgede erken uyarı sistemlerini çalıştırıyor.

Şu an için ABD'de kasırga problemi gözükmüyor. Yalnızca saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen fırtına sorun yaratabiliyor. Böyle bir sistemin Türkiye'de de kullanılması sizce de yarar sağlamaz mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktabilirsiniz.