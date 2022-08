NASA'nın Artemis I Fırlatması Motor Arızası Nedeniyle Ertelendi

NASA, Artemis I görevi için Uzay Fırlatma Sistemi roketini fırlatmanın eşiğindeydi ancak fırlatmaya yakın bir süreçte yaşanan bir dizi sorun fırlatmanın ertelenmesine neden oldu.

NASA, Artemis I görevinin gerçekleşmesi ve Ay'a fırlatma işlemi için onay bekleyen Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketiyle fırlatma rampasında uzunca bir süre bekledi. Uzay ajansı daha sonra SLS'in çekirdeğinde bulunan 3. motorla ilgili bir sorun üzerinde çalışırken, Artemis I görevinin şu anda "planlanmamış bir beklemeye alındığını" duyurmak için sosyal medya hesaplarını kullandı.

Daha sonra NASA canlı yayınında, sıcaklık arızasına neden olan bir hidrojen sızıntısı olduğu açıklandı. Sorun bir süre NASA tarafından araştırıldı.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom