NASA, Artemis I Görevi İçin Yeni Tarihi Belirledi

Uzay ajansı NASA, Ağustos ayından bu yana Artemis I roketini fırlatmaya çalışıyor ve şimdi roketin Kasım ayında fırlatılmasını planlıyor. İki fırlatma ön çalışması, hazırlıksız bir tank testi ve korkunç bir kasırgadan sonra, NASA bir kez daha bu kalkışı denemenin planlarını yapıyor.

Artemis I görevi için yeni hedeflenen fırlatma tarihi, NASA'nın bugün bir blog yazısında duyurduğu üzere 14 Kasım Pazartesi günü olarak belirlendi. Herhangi bir beklenmedik koşulda ise bu tarihin 16 Kasım Çarşamba ve 19 Kasım Cumartesi gününe çekilme ihtimali bulunuyor. NASA, roketi 4 Kasım Cuma günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Launch Pad 39B'ye geri döndürmeyi planlıyor.

Artemis I Görevi 14 Kasım Pazartesi Günü Gerçekleşecek

Artemis I görevi için SLS, Ay'a ve geri bir yolculuğa mürettebatsız bir Orion kapsülü gönderecek. NASA, SLS ve Orion'u Kasım ayı başlarında fırlatma rampasına geri dönmeye hazırlamak için "minimum çalışma" gerektiğini söylüyor. Ekip, 321 fit yüksekliğindeki (98 metrelik) roketi 26 Eylül'de, Ian Kasırgası bölgeyi parçalamadan sadece saatler önce, Araç Montaj Binası'na geri götürdü.

SLS ve Kennedy'deki fırlatma tesisleri tropik fırtınadan zarar görmeden çıktı. Yer ekipleri şu anda roketin termal koruma sistemindeki küçük hasarları onarıyor ve ayrıca uçuş sonlandırma sistemi ve ikincil faydalı yüklerle ilgili pilleri yeniden şarj ediyor ve değiştiriyor.

Artemis I görevi planlandığı gibi 14 Kasım'da gerçekleşirse, toplam görev süresi yaklaşık 25 gün sürecek ve Orion'un 9 Aralık Cuma günü suya inmesi bekleniyor.