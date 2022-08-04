NASA, Artemis I Görevi İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

NASA, Artemis I görevi için yeni nesil ay roketi ve uzay aracının Ağustos ayı sonundaki ilk lansmanı için neredeyse hazır olduğunu söyledi. 3 Ağustos Çarşamba günü özel bir brifingde uzay ajansındaki yetkililer, roketi ve uzay aracı üzerindeki son hazırlık çalışmalarının iyi gittiğini belirtti.

Bu, herhangi bir son dakika aksaklığı olmadan, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ve Orion uzay aracının, 29 Ağustos'ta yapılacak bir kalkış için 11 Ağustos'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına gönderileceği anlamına geliyor.

NASA'nın SLS roketi 98,1 metre yükseklikte bulunuyor ve fırlatıldığında yaklaşık 8,8 milyon poundluk itme gücü yaratabiliyor ve bu, uzay mekiğinden %13 ve Apollo ay görevlerine 50 yıl önce güç veren Satürn V roketinden %15 daha fazla.

Kalkışa Binlerce İnsan Eşlik Edecek

Florida haber kaynakları, NASA'nın şimdiye kadarki en güçlü roketinin gökyüzüne doğru fırladığını görecek bir görevin etrafındaki heyecan seviyesini vurgulayarak, tahmini 100.000 kişinin bu ayın sonlarına doğru fırlatmayı izlemek için geleceğini belirtiyor. Yerel bir otelci bu durumu, "Bu buralarda görmeyi beklediğimizin ötesinde bir insan yığılması." olarak yorumladı.

Başarılı bir Artemis I görevi, Orion'un bu sefer gemide astronotlarla aynı rotada gideceği görev olan Artemis II'nin yolunu açacaktır. Daha sonra Artemis III, muhtemelen 2025 gibi erken bir tarihte ay yüzeyine ilk kadının ayak basmasını sağlayacak.

NASA'nın iddialı Artemis programı, bir ay uzay istasyonu için büyük planları, uzun süreli görevlerde astronotları ziyaret etmek için kalıcı bir ay üssünü ve 2030'ların sonlarında Mars'a mürettebatlı misyonları içeren yeni bir mürettebatlı uzay araştırmaları çağını başlatıyor.