NASA, Artemis I Görevinden Yeni Görüntüler Yayınladı (Video)

NASA, şu ana kadar Artemis I görevinde yaşananları gözler önüne seren sinematik bir video yayınladı. 96 saniyelik sunum, görevin başladığı 16 Kasım'dan bu yana çekilen en iyi görüntüleri ve fotoğrafları bir araya getiriyor.

NASA, yeni Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini, şimdiye kadar fırlatılmış en güçlü uzay aracı ve mürettebatsız Orion uzay aracını yaklaşık iki yıl içinde mürettebatlı bir görev için uçuş sistemini test etmek üzere tasarlanmış bir görevde Ay'a doğru gönderebilmek için kullandı.

NASA, Artemis I Sinematik Videosu

Şimdiye kadarki uçuşu sırasında Orion, Ay yüzeyinin sadece 80 mil yakınına geldi ve ayrıca Dünya'dan herhangi bir insan tarafından yapılmış uzay araçları arasında en uzağa giden araç oldu. Önceki rekor, 1970 yılında Apollo 13'e aitti.

NASA'nın keşif sistemleri geliştirmeden sorumlu yönetici yardımcısı Jim Free, Çarşamba günü bir tweet'te "Her şey yolunda gidiyor." dedi ve ekledi "Dünya'nın en güçlü roketi, Orion'u Ay'a doğru rotasına sokarak tüm performans hedeflerine ulaştı."

Orion'un 11 Aralık'ta Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu'na düşerek Dünya'ya dönmesi planlanıyor. NASA görevin başarılı olduğuna karar verirse Artemis II astronotlarını yeni görevle Ay'a gönderecek.