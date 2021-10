NASA, Artemis I Moon Misyonu İçin Tarih Verdi

NASA'nın Artemis I misyonu için resmi tarih paylaşıldı. NASA, Apollo'dan bu yana ilk Ay roketi olan Artemis 1 görevi için Şubat lansmanını hedef gösteriyor.

NASA'nın Artemis I görevi için bir süre daha beklemeniz gerekecek. Space.com, NASA'nın artık mürettebatsız Artemis I uçuş testini Şubat 2022'de başlatmayı ve kalkış penceresinin 12 Şubat'ta açılmasını beklediğini belirtiyor.

Orion kapsülü, Uzay Fırlatma Sistemi roketinin üzerine yerleştirildi ve fırlatma artık temel olarak gerçekleştirilecek testlere bağlı.

Ancak bu test biraz zaman alabilir. Uzay ajansı arayüzler, mühendislik, iletişim ve geri sayım sistemi için testler planlıyor. En önemli test, Artemis I ekibinin fırlatmadan birkaç hafta önce itici gazları yüklemeyi ve boşaltmayı deneyeceği "Wet Dress Rehearsal" (Nemli Elbise Provası) olacak.

NASA, başarılı bir provadan sonra kesin bir lansman tarihi belirleyemez, bu nedenle uzun bir süre kesin zamanlama elde edemeyeceğiz.

We are now entering the final phase of preparations for @NASAArtemis’ first mission around the Moon, now targeted for February 2022.



Learn more about upcoming tests that will prepare the integrated spacecraft and rocket leading up to launch. https://t.co/hu6loqLVmM