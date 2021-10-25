NASA, Artemis I Moon Misyonu İçin Tarih Verdi

NASA'nın Artemis I misyonu için resmi tarih paylaşıldı. NASA, Apollo'dan bu yana ilk Ay roketi olan Artemis 1 görevi için Şubat lansmanını hedef gösteriyor.

NASA'nın Artemis I görevi için bir süre daha beklemeniz gerekecek. Space.com, NASA'nın artık mürettebatsız Artemis I uçuş testini Şubat 2022'de başlatmayı ve kalkış penceresinin 12 Şubat'ta açılmasını beklediğini belirtiyor.

Orion kapsülü, Uzay Fırlatma Sistemi roketinin üzerine yerleştirildi ve fırlatma artık temel olarak gerçekleştirilecek testlere bağlı.

Ancak bu test biraz zaman alabilir. Uzay ajansı arayüzler, mühendislik, iletişim ve geri sayım sistemi için testler planlıyor. En önemli test, Artemis I ekibinin fırlatmadan birkaç hafta önce itici gazları yüklemeyi ve boşaltmayı deneyeceği "Wet Dress Rehearsal" (Nemli Elbise Provası) olacak.

NASA, başarılı bir provadan sonra kesin bir lansman tarihi belirleyemez, bu nedenle uzun bir süre kesin zamanlama elde edemeyeceğiz.

We are now entering the final phase of preparations for @NASAArtemis’ first mission around the Moon, now targeted for February 2022.



Learn more about upcoming tests that will prepare the integrated spacecraft and rocket leading up to launch. https://t.co/hu6loqLVmM — Jim Free (@JimFree) October 25, 2021

NASA'nın Artemis I misyonu nedir?

NASA, dünyanın en yakın komşusu üzerinde ve çevresinde uzun vadeli, sürdürülebilir insan varlığı oluşturmak istiyor. Uzay Fırlatma Sistemi veya SLS, NASA'nın astronotları 2024 gibi erken bir tarihte Ay'a göndermeyi hedefleyerek geliştirdiği rokettir.

Uzay Fırlatma Sistemi iki ana bileşenden oluşur: SLS roketi ve Orion mürettebat kapsülü.

20 Ekim Çarşamba günü, mühendisler mürettebat kapsülünü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki tarihi Araç Montaj Binasının (VAB) High Bay 3'teki 322 fit yüksekliğindeki mega fırlatıcısının üzerine yerleştirdi. İstifleme, ajans için önemli bir dönüm noktasının tamamlandığını ve lansmanı için geri sayım yapıldığını işaret etti.

NASA'nın Artemis I program yöneticisi Mike Sarafin düzenlediği basın toplantısında, "İstiflemenin tamamlanması gerçekten önemli bir kilometre taş. Bu, göreve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Artemis II bir insan mürettebat taşıyacak. NASA, 2024'te insanları Ay'a indirmeyi umuyordu, ancak bütçe endişeleri ve arazi sözleşmeleriyle ilgili mücadele bu hedef hakkında şüphe uyandırdı.

Başarılı Artemis I görevi yine de önemli bir kilometre taşını temsil edecek. Bu ilk görev hem Orion'un hem de SLS'nin yaşayabilirliğini gösterecek. Daha da önemlisi, insanlar on yıllardır ilk kez Dünya'nın yörüngesinin ötesine geçmeye bir adım daha yaklaşacaklar.