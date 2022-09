NASA, Artemis I Roketinin Sorunlarını Çözme Aşamasında

NASA, sonunda iddialı Artemis uzay araştırma programını başlatmak için yeni nesil roketini yörüngeye sokmak için çalışıyor.

29 Ağustos ve 3 Eylül'de Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini fırlatmak için yapılan başarısız girişimlerin ardından, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi fırlatma sahasındaki NASA mühendisleri, bu geri sayımların durmasına neden olan sorunları çözmek için yorulmadan çalışıyorlar.

Roket hâlâ fırlatma rampasındayken yapılacaklar listesi, roketin ikinci fırlatma girişimi için yakıt ikmali sırasında meydana gelen hidrojen sızıntısının merkezindeki contaların değiştirilmesini içeriyordu.

NASA Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Mühendisler, 3 Eylül'deki #Artemis I fırlatma girişimi sırasında tespit edilen hidrojen sızıntısıyla ilgili contaları değiştirdiler. Ekipler hafta sonu yeni mühürleri inceleyecek ve fırlatma fırsatlarını değerlendirecek." dedi.

