NASA İnsanları Ay'a Göndermek İçin SpaceX'i Seçti

NASA Artemis Programı'na SpaceX seçildi. Elon Musk’un uzay şirketi SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi şirketleri geride bırakarak NASA'nın ana ortağı oldu. SpaceX, Artemis Programı kapsamında bir sonraki mürettebatlı Ay'a iniş aracını inşa edecek.

NASA, Apollo programı 1972'de sona erdiğinden beri Ay çalışmalarını hızla yürütüyordu. ABD'li ajans, ilk kez insanları Ay'a götürecek uzay aracını yapmak için SpaceX'i seçti. Ajans, Artemis ihalesini hangi şirket veya şirketlerin kazandığını Cuma günü resmi olarak açıklayacak.

NASA Artemis Programı'na SpaceX seçildi

SpaceX'in, Blue Origin'i ve savunma şirketi Dynetics'i 2,9 milyar dolarlık sözleşmeyi kazanarak geride bıraktığı aktarıldı. Daha önceki söylentiler, NASA'nın iki şirket seçeceğini gösteriyordu.

NASA, rekabeti teşvik etmek ve bir şirketin teklifini yerine getirememesi durumunda farklı seçenekler olmasını sağlamak için fazladan roket firması seçme eğilimindedir. Geçen yıl sözleşmenin ilk adımı için üç şirketle de (SpaceX, Blue Origin ve Dynetics) anlaştı, ancak bildirildiğine göre tüm görevler SpaceX'te toplanmış durumda.

Şirket, Artemis görevleri için Starship üzerinde çalışıyor. SpaceX, test sırasında yeniden kullanılabilir uzay aracıyla ilgili sorunlarla karşılaşsa da (şimdiye kadar tüm prototipler çöktü veya patladı), NASA, SpaceX'in bu görevi başarıyla yapabileceğinden emin görünüyor. SpaceX, bu yılın sonlarında Starship'i yörüngeye çıkarmayı planlıyor.

NASA ile yapılan anlaşma, SpaceX için büyük bir zafer olarak nitelendirildi. Şirket, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na çift yönlü taşımak için NASA ile birlikte çalışıyor ve bir sonraki görev 22 Nisan'da yapılacak.

Artemis programının Trump yönetimi dönemindeki amacı 2024'te astronotları Ay'a götürmekti, ancak projenin zaman çizelgesi gözden geçiriliyor. NASA, görevin 2024 yılına kadar gerçekleşmesi için ihtiyaç duyduğu fona şu anda sahip değil. Ajans, program aracılığıyla ilk kez Ay'a bir kadın ve siyahi bir kişi indirmeyi planlıyor ve ilk görevler için uygun astronotlardan oluşan bir liste oluşturdu.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde NASA, Ay kaynaklarının araştırılmasını ve kullanılmasını yöneten yedi ülke ile yeni bir Artemis Anlaşması imzalamıştı. İmza atan ülkeler Ay'a gitmemiş olmasına rağmen, Rusya ve Çin'in anlaşmaya davet edilmemesi dikkat çekiyordu.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Anlaşmaların açıklandığını belirten duyuruyu yaparak, "Yapmaya çalıştığımız şey, uzayda her ülkenin kabul edebileceği türden çalışmalar için ön şartları belirlemektir" dedi.