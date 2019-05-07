NASA, Asteroid Savunma Sistemi’nin İlk Testini 2022’de Yapacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya çarpma tehdidi bulunan Asteroid’lere karşı bir Asteroid savunma sistemi üzerinde çalışıyor. NASA, sistemin ilk testlerinin 2022 yılında yapılacağını açıkladı.

Asteroid savunma sistemiyle, gezegenimiz için tehlikeli olabilecek Asteroid’lere Uzay Boşluğu’nda müdahale edilerek yönlerinin değiştirilmesi hedefleniyor.

NASA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Çift Asteroid Yön Değiştirme Testi (DART) adı verilen bir deneme kapsamında Temmuz 2021’de bir kinetik etki aracının uzaya fırlatılacağı ve Eylül 2022’de ilk Asteroid’in vurulacağı ifade edildi.

Asteroid'in Yörüngesi Değiştirilecek

NASA tarafından tasarlanan DART uzay mekiği, 2022 yılında Dünya'ya 11 milyon kilometre mesafeden geçecek olan Didymos Asteroid ikilisini hedefleyecek. DART, merkezdeki Didymos A Asteroid’inin yörüngesinde dönen Didymos B'ye çarpacak. Bu kinetik çarpma etkisiyle Asteroid’in yörüngesinde, Dünya'daki teleskoplardan da gözlenebilecek yüzde 1'lik bir değişim meydana getirilmesi hedefleniyor.

NASA ve Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı iş birliğiyle yürütülen DART projesinde, 2015 yılından bu yana çeşitli gözlem ve araştırma faaliyetleri yapılıyor. Projede, Dünya’nın yakındaki Asteroid tehlikelerinden korunması amaçlanıyor.