NASA'nın Asteroit Görevi Şili'den Görüntülendi

Geçen hafta NASA'nın DART uzay aracı, asteroit Didymos'un yörüngesinde dönen küçük bir asteroit olan Dimorphos'a kasıtlı olarak çarptı. Şili'de yerdeki bir teleskop ise çarpışmayı takip eden günlerde çarpışmanın yarattığı devasa bulutu görüntüledi.

Çarpışma bir gezegen savunma testiydi. NASA, gezegenimizin çarpışma rotasında büyük bir kaya tespit edersek kinetik bir çarpma tertibatının Dünya'ya bağlı bir uzay kayasının yörüngesini değiştirip değiştiremeyeceğini bilmek istiyordu. Uzay ajansının Yakın Dünya Nesneleri Merkezi, bu nesnelerin ve yörüngelerinin durumunu izlemek için var.

Şili'deki Teleskoptan Gelen Görüntü Çarpışmayı Gösteriyor

NASA, DART'ın Dimorphos'un yakınındaki asteroitin yörüngesini değiştirip değiştirmediğini belirlemek için hâlâ çarpışma verilerini gözden geçiriyor ancak çarpmanın görüntüleri Şili'de bulunan teleskoptan görüntülendi.

En son görüntüler, NOIRLab tarafından işletilen Şili'deki Güney Astrofizik Araştırma (SOAR) Teleskobu'ndan geliyor. SOAR teleskopu, bölgeyi yer tabanlı teleskoplar için ideal kılan açık, ışıksız gökyüzüne sahip kurak bir ortam olan And Dağları'nın eteklerinde yer almakta.

Şili'deki teleskop üzerinden alınan verilerin derlendiği araştırma raporuna buradan ulaşabilirsiniz.