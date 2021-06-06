NASA, Asteroit Tehlikelerini Tespit Etmek İçin Onay Bekliyor

NASA, asteroit tehlikelerini önceden tespit etmek için başlatmak istediği NEO Surveyor görevine onay beklemeye devam ediyor ve bu hedefine çok yaklaşmış olabilir. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi gelecekte sahip olacağı uzay teleskobu ile bir şehri yerle bir edecek kadar büyük asteroitlerin %90'ını çok önceden tespit edebilir.

Asteroit Tehlikeleri Önceden Nasıl Tespit Edilecek?

Şu an itibarıyla Dünya'nın herhangi bir noktasındaki şehri yok edebilecek büyüklükte bir asteroit süratle Dünya'ya doğru geliyor olabilir ancak bilim insanlarının bu asteroidi çok geç olana kadar fark etmemesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Yukarıdaki senaryo şu an sahip olunan verilere göre gerçekleşmiyor. Gezegene büyük bir asteroidin çarpmasına şu an düşük bir ihtimal olarak bakılıyor. Araştırmacılar yine de bunun önünde sonunda gerçekleşeceği konusunda hemfikir. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar geçen ay bu olasılık üzerinde çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmanın sonucu iç açıcı değildi. Konferansta yer alan yaklaşık 200 katılımcıdan oluşan bir araştırma ekibi, altı ay içerisinde bir asteroidin Dünya'ya çarpacağı bir senaryo üzerinde çalıştığını belirtti.

Çalışmanın sonucuna da değinen araştırmacılar, bir asteroidi yok edebilecek ya da hedefini değiştirebilecek bir görev başlatmak için zamanın çok kısıtlı olduğunun, şu an sahip olunan hiçbir teknolojinin asteroidi durduramayacağının belirlendiğini ifade etti. Bilim insanları, gezegeni böyle bir tehditten korumak için 5 ila 10 yıl önceden uyarılmaları gerektiğini söyledi.

NASA'nın Dünya'ya yakın cisim araştırmaları merkezinin yöneticisi Paul Chodas, Insider'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimizde onları mümkün olduğu kadar erken bulmak var.Dinozorların bir uzay programı yoktu ve onlara ne olduğuna bakın. Bir uzay programımız var. Yeterli zaman verilirse bu tehdit hakkında yeni bir şeyler yapabiliriz."

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, yakınlardaki asteroitleri zaman içerisinde kataloglamayı ve Güneş Sistemi'ndeki yollarını çizmeyi hedefliyor. NASA böylece bir gün eğer gerekirse Dünya'ya yönelen herhangi bir asteroidi yok etme ya da asteroidin hedefini değiştirme olanağına sahip olabilecek. Bunu yapmak için NASA'nın henüz var olmayan bir uzay teleskobuna ihtiyaci var. NEO Surveyor olarak adlandırılan bu görevde ise asteroitleri tespit edebilecek uzay teleskobunun 2026 yılında Dünya'nın yörüngesine fırlatılması planlanıyor.