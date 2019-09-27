NASA Astronomları Çarpışmakta Olan Üç Kara Delik Keşfettiler

Kara delikler, insanoğlunun evrene dair en çok ilgisini çeken konulardan biri olmuştur. Kara delikler, ışığın bile kaçamadığı çok güçlü bir çekim gücüne sahip kozmik cisimlerdir. Bir karadelik bile kendi başına bu derece güçlüyken üçünün birden bir araya gelmesi çok daha korkunç bir güce işaret ediyor.

NASA Jet İtki Laboratuvarı’nda yaptıkları gözlemler ile kara delikler hakkında bilgi sahibi olan astronomlar, bu üç kara deliği görüntüleyebilmek için NASA teleskopları da dahil güçlü görüntüleme donanımları kullanmak zorunda kaldılar. Kızılötesi, X-ray ve optik sensörler kullanan bilim insanları bu sayede kara delik grubunu tespit ettiler.

Üç kara deliğin bir arada bulunması, her galaksinin merkezinde bir kara delik olduğunu düşünürsek oldukça ilginç bir durum. Süper kütleli kara deliklerden biri Samanyolu Galaksisi’nde olduğuna göre SDSS J084905.51+111447.2 olarak bilinen sistemde üç kara deliğin birden bulunması ekstrem bir durum olarak görülebilir.

Kara deliklerin bu şekilde çarpışıyor olmasının nedeninin ise kara delikleri çevreleyen galaksilerin birleşiyor olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Samanyolu Galaksisi’nin de komşu galaksimiz Andromeda ile aynı süreçten geçiyor olduğuna inanılıyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için daha milyarlarca yıl geçmesi gerekiyor.