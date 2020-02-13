NASA Astronot Arıyor, Başvurular 2 Mart'ta Başlayacak

NASA, Ay ve Mars görevleri için yeni astronotların alınacağını duyurdu. İşte NASA astronotu olmak için gerekenler

Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2 Mart’tan itibaren astronot adaylarının iş başvurularını almaya başlayacak. Uzay ajansının resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre NASA astronotu olmanın birinci şartı Amerika vatandaşı olmak. Mühendislik, biyoloji, matematik gibi alanlarda yüksek lisans yapmış olmak diğer temel kriter. Yüksek lisans yerine şu deneyimler de kabul ediliyor:

İlgili bir bilim dalındaki doktora programının en az iki senesini tamamlamak.

Osteopatik tıp doktoru olmak.

Ulusal çapta tanınan bir okulda test pilotluğu programını bitirmek.

NASA astronotu olmak için bunlar yeterli değil; aşağıdaki zorlu soruları da cevaplamak gerekiyor.

V'nin değeri nedir?

a) 2volts b) 4volt c) 4.5volt d) 6volts

Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?

a) 26 gün b) 30 gün c) 28 gün d) 27 gün

Cevap: d

Cevap: c

Cevap: c

Cevap: c

Cevap: b

Bir çizgi, tüm yüzeylerden eşit olacak şekilde bir 3D şeklin ortasından geçse bu hangisi olurdu?

Cevap: b