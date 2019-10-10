NASA Astronotları Ayda Bu Kıyafetlerle Gezecek

İleride gerçekleştirmek istediği ay projeleri için yoğun çalışmalar sürdüren NASA, astronotların ay görevleri sırasında giyecekleri yeni nesil astronot kıyafetlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

Yeni Nesil Astronot Kıyafeti Tanıtıldı

İnternet sitesi üzerinden yapılan paylaşıma baktığımızda NASA, yeni nesil kıyafet ile öncelikli olarak astronotların güvenliğinin sağlanmasını hedefliyor. -120 derece soğuktan 120 derece aşırı sıcağa kadar dayanabilecek seviyede üretilen kıyafet, olası sistemlerin etkilenmemesi için toza karşı dayanıklı bir yapıda tasarlandı.

Kullanılmakta olan diğer astronot kıyafetlerine çok benzeyen yeni kıyafet, yine de sistemsel olarak önemli yenilikler barındırıyor. NASA da dış tasarımın oldukça tanıdık geldiğini ancak yapılan değişikliklerin önemli olduğunu vurguluyor.

Göreve çıkacak NASA astronotları, kıyafetlerin bedenlerine tam olarak uyum göstermesi için çeşitli taramalardan ve testlerden geçecek. Bu testler sonrasında bedenlerine özel olarak üretilen kıyafeti giyecek olan astronotların görev sırasında sorun yaşamamaları için en ufak ayrıntılar dahi dikkate alınacak.

Daha öncesinde de olduğu gibi astronotların yaşam destek sistemleri kıyafetin arkasında bulunan kompakt bir ünite içerisinde bulunacak. NASA bu sistemlerin geçmiş yıllardaki sistemlere göre çok daha güvenli bir yapıya sahip olduğunu da vurguluyor.