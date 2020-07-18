NASA Astronotları Geri Dönüyor: İşte Kesin Dönüş Tarihi

Dünyanın en büyük uzay şirketlerinden bir tanesi SpaceX, NASA astronotları için Crew Dragon kapsülü ve Falcon 9 roketlerini kullanmıştı. Fırlatmadan kısa bir süre sonra ise bu astronotlar dünyaya geri dönüyor.

Uzay alanında yapılan çalışmalar giderek hızlı bir ivme kazanıyor. Özellikle de NASA ve diğer kuruluşlar, bu hızlı yükselmeyi iyice artırmaya gayret gösteriyor. Hatırlayacağınız üzere SpaceX şirketi NASA için çok önemli bir görev yürütmüştü. Bu göreve göre astronotlar kısa bir süre içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na yetişecekti ve şirket bunu başardı. Şimdi ise eve geri dönme vakti.

NASA astronotları başarılı bir şekilde geri dönecek

NASA Başkanı Jim Bridenstine tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, astronotlar kısa bir süre içerisinde Dünya’ya geri dönüş sağlayacak. 30 Mayıs’ta yola çıkan astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley, çok sınırlı bir zamanda geri dönecek.

Herhangi bir aksilik olmazsa 1 Ağustos tarihinden itibaren astronotlar Dünya’ya geri dönmeye başlayacak. Onların Dünya’ya geri döneceği tarihler referans kabul edilirse yaklaşık 2 ay uzayda vakit geçirmiş olacaklar. SpaceX, astronotların geri getirilmesini yine Crew Dragon uzay aracıyla yapmayı planlıyor. Böylece hem gidiş hem de dönüş SpaceX ile yapılacak.

Crew Dragon, atmosfere başarılı bir şekilde girerse paraşütlerini açacak ve Atlantik Okyanusu’na doğru kısa bir süre içerisinde süzülecek. Sizce astronotlar başarılı bir şekilde dünyaya iniş yapabilecekler mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.