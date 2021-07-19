NASA Astronotundan Atatürk Detaylı İstanbul Paylaşımı

NASA astronotu Atatürk'ü anlatarak İstanbul'u paylaştı. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu olan ve halihazırda ISS'de bulunan Shane Kimbrough, uzaydan çektiği iki Türkiye fotoğrafını sosyal medya platformlarından paylaştı. Kimbrough'un Atatürk detayı ise gözlerden kaçmadı.

NASA astronotu Shane Kimbrough, uzayda çektiği İstanbul fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kimbrough, Türkiye üzerinden çektiği fotoğrafın açıklamasında ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nı ve Atatürk'ü anlatmayı ihmal etmedi.

NASA astronotu Atatürk'ü anlatarak İstanbul'u paylaştı

Kimbrough İstanbul paylaşımında, "İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonunda görevli olan NASA astronotu Shane Kimbrough, son paylaşımında İstanbul'un iki farklı manzarısını ele aldı. Kimbrough'un sosyal medya fotoğrafları sırasıyla İstanbul Boğazı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nın görüntülerine yer veriyor.

Istanbul, Turkey is looking great from space! In the second photo, you can see the Atatürk Olympic Stadium, the largest-capacity stadium in the country. The stadium is named after Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first President of the Republic of Turkey. pic.twitter.com/sd1ynSOeNL — Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) July 18, 2021

NASA'dan Azmak Nehri fotoğrafı

Bu paylaşım uzaydan gelen ilk Türkiye fotoğrafı değil. Daha önce NASA'nın Azmak Nehri paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu. 22 Nisan Dünya Günü için Instagram'dan Hikaye paylaşımı yapan NASA, Türkiye'den de bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan Hikaye'de, "Güzelliğin tadını çıkarın" ifadesi kullanıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgini çeken Azmak Nehri, olabildiğince doğal yapısıyla merak uyandırıyor. Muğla'da bulunan nehir, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar farklı hayvan türlerini barındırıyor. Ayrıca bölge sakinlerine göre, Azmak Nehri yakınlarında bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitleri de bulunuyor.

ISS, Dünya yüzeyinin yaklaşık 400 km (250 mil) üzerinde ve her 90 dakikada bir gezegenin etrafında dönüyor. Bu, istasyonun 24 saatlik süre içinde Dünya'nın etrafında 16 kez döndüğü anlamına geliyor.

ISS'in uzayda ne kadar hızlı hareket ettiği konusunda daha net bir fikir edinmek için, uzay istasyonunun mahallenizden ne zaman geçtiğini size bildiren NASA'nın bildirim sistemine kaydolmayı düşünebilirsiniz. Açık bir gecede veya sabahın erken saatlerinde, istasyonun güneş panellerinden yansıyan güneş ışığı, gökyüzünde büyük bir hızla hareket ederken ISS'i çıplak gözle kolayca tespit etmenize izin verecektir.

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