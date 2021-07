NASA Astronotundan Atatürk Detaylı İstanbul Paylaşımı

NASA astronotu Atatürk'ü anlatarak İstanbul'u paylaştı. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu olan ve halihazırda ISS'de bulunan Shane Kimbrough, uzaydan çektiği iki Türkiye fotoğrafını sosyal medya platformlarından paylaştı. Kimbrough'un Atatürk detayı ise gözlerden kaçmadı.

Istanbul, Turkey is looking great from space! In the second photo, you can see the Atatürk Olympic Stadium, the largest-capacity stadium in the country. The stadium is named after Mustafa Kemal Atatürk, the founder and first President of the Republic of Turkey. pic.twitter.com/sd1ynSOeNL