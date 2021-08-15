NASA Astronotu ISS'de Sinir Krizi Geçirdi: İstasyonda Delik Açtı

NASA astronotu ISS'de sinir krizi geçirmiş olabilir. Rus uzay yetkilileri, Serena Aunon-Chancellor isimli NASA astronotunun duygusal bir çöküş yaşadığını ve modülde delikler açtığını söyledi

Bir NASA astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonunda çılgına döndü ve Dünya'ya geri dönmek için hararetli bir girişimle Rus uzay modülünde sekiz delik açtı iddiası uzay çalışmalarını karıştırdı. Rusya'nın devlet medya kuruluşu TASS'ta yer alan ürkütücü bir habere göre, adı açıklanmayan üst düzey bir Rus uzay yetkilisi tam olarak bunu söylüyor.

Radio Free Europe/Radio Liberty'nin bu hafta bildirdiğine göre, bu iddia ve başka bir tehlikeli olay NASA ile Roscosmos arasındaki uzun süredir devam eden ortaklığı daha da zayıtlattı.

2018de yörüngedeki uzay istasyonunda yaşanan olayın, istasyonun modüllerinden birinin gövdesinde keşfedilen gizemli bir deliği içerdiği bildirildi. Kontrol edilmeden bırakılan küçük delik, istasyonun basıncını iki hafta içinde boşaltacaktı. Neyse ki kozmonotlar deliği epoksi ile yamalamayı başardı ve Soyuz uzay aracı, üç kişilik mürettebatını Dünya'ya uçurmak için güvenli kabul edildi.

Rusya'dan NASA astronotu ISS'de sinir krizi geçirdi iddiası

12 Ağustos'ta yayınlanan TASS haberinde, "Rus uzay endüstrisindeki üst düzey bir yetkilinin" aslında sadece bir değil, insan yapımı sekiz delik keşfedildiğini söylediği aktarıldı. Kıdemli NASA yetkilileri ise ABD uzay ajansının bunu güvenilir bulmadığını söyleyerek iddiayı reddetti.

Rus yetkili kanıt sunmadı ancak o dönemde istasyonda bulunan bir NASA astronotunun, Serena Aunon-Chancellor'ın psikolojik krize yol açabilecek tıbbi sorun yaşadığını ve bu sorunun, görev bitmeden Dünya'ya dönmenin bir yolunu aramaya yönlendirmiş olabileceğini iddia etti.

NASA'nın bir açıklama aracılığıyla TASS hikayesine verdiği yanıt, büyük bir suçlamayı ve devamını ele alıyor: