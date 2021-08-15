NASA Astronotu ISS'de Sinir Krizi Geçirdi: İstasyonda Delik Açtı
Rusya'dan NASA astronotu ISS'de sinir krizi geçirdi iddiası geldi. Eski astronot Serena Aunon-Chancellor'ın sinir krizi geçirdiği doğru mu?
NASA astronotu ISS'de sinir krizi geçirmiş olabilir. Rus uzay yetkilileri, Serena Aunon-Chancellor isimli NASA astronotunun duygusal bir çöküş yaşadığını ve modülde delikler açtığını söyledi
Bir NASA astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonunda çılgına döndü ve Dünya'ya geri dönmek için hararetli bir girişimle Rus uzay modülünde sekiz delik açtı iddiası uzay çalışmalarını karıştırdı. Rusya'nın devlet medya kuruluşu TASS'ta yer alan ürkütücü bir habere göre, adı açıklanmayan üst düzey bir Rus uzay yetkilisi tam olarak bunu söylüyor.
ISS'teki Astronotların Uzay Olimpiyatlarını İzleyin
Astronotlar ISS'te Uzay Olimpiyatları düzenledi. Olimpiyat oyunları Tokyo'da yavaş yavaş son bulurken, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar ise kendi "Uzay Olimpiyatları"nı yarattı.
Radio Free Europe/Radio Liberty'nin bu hafta bildirdiğine göre, bu iddia ve başka bir tehlikeli olay NASA ile Roscosmos arasındaki uzun süredir devam eden ortaklığı daha da zayıtlattı.
2018de yörüngedeki uzay istasyonunda yaşanan olayın, istasyonun modüllerinden birinin gövdesinde keşfedilen gizemli bir deliği içerdiği bildirildi. Kontrol edilmeden bırakılan küçük delik, istasyonun basıncını iki hafta içinde boşaltacaktı. Neyse ki kozmonotlar deliği epoksi ile yamalamayı başardı ve Soyuz uzay aracı, üç kişilik mürettebatını Dünya'ya uçurmak için güvenli kabul edildi.
Rusya'dan NASA astronotu ISS'de sinir krizi geçirdi iddiası
12 Ağustos'ta yayınlanan TASS haberinde, "Rus uzay endüstrisindeki üst düzey bir yetkilinin" aslında sadece bir değil, insan yapımı sekiz delik keşfedildiğini söylediği aktarıldı. Kıdemli NASA yetkilileri ise ABD uzay ajansının bunu güvenilir bulmadığını söyleyerek iddiayı reddetti.
Rus yetkili kanıt sunmadı ancak o dönemde istasyonda bulunan bir NASA astronotunun, Serena Aunon-Chancellor'ın psikolojik krize yol açabilecek tıbbi sorun yaşadığını ve bu sorunun, görev bitmeden Dünya'ya dönmenin bir yolunu aramaya yönlendirmiş olabileceğini iddia etti.
NASA'nın bir açıklama aracılığıyla TASS hikayesine verdiği yanıt, büyük bir suçlamayı ve devamını ele alıyor:
"Tüm Uluslararası Uzay İstasyonu ortakları, görev güvenliğine ve mürettebatın refahına adanmıştır. Uluslararası Uzay İstasyonu ortaklarının tümü, tüm mürettebat üyelerinin güvenliğini değerlendirmek ve sağlamak için her büyük istasyon faaliyetinden önce birden fazla incelemeye katılır.
Ağustos 2018'in sonlarında uzay istasyonu ekibi tarafından tespit edilen delik hızla kapatılarak istasyona hava geçirmez bir basınç sağlandı. Rus kozmonotlar, Dünya'daki Rus uzmanlar için ek mühendislik verileri toplamak ve iç onarımın etkinliğine dışarıdan bakmak için o Aralık ayında bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdiler.
Soyuz uzay aracı, 20 Aralık 2018'de yaptığı gibi, mürettebatın Dünya'ya dönmesi için kapsamlı bir şekilde kontrol edildi ve güvenli kabul edildi. Ajans, mahremiyetlerini korumak için mürettebat üyeleriyle ilgili tıbbi bilgileri tartışmayacaktır."
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