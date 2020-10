Dünyaya Dönecek NASA Astronotu Maske Takmaya Alışıyor

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü dünya genelinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Altı ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan NASA Astronotu Chris Cassidy ise yeni tip koronavirüsün etkisinin hala sürmeye devam ettiği Dünya'ya dönmek için maske takmak gibi koronavirüs tedbirlerine ilişkin birtakım hazırlıklar yapıyor. 6 aylık bir görevin ardından tekrardan Dünya'ya dönecek astronot tarafından paylaşılan tweet hakkındaki bütün ayrıntılar haberimizde.

NASA Astronotu Chris Cassidy yaklaşık olarak altı ay önce iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmişti. Altı aylık görevin sonrasında gezegene tekrardan dönmeye hazırlanan astronot yeni tip koronavirüsün etkileri hala çok fazla hissedilen Dünya'ya döndükten sonra yörüngede kaldığı altı ay boyunca kazandığı alışkanlıkların sonrasında yeni yaşamına alışmak için bazı alıştırmalar yaptığını gösteren bir tweet paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden yaşamı ile ilgili önemli bir tweet paylaşan NASA Astronotu Chris Cassidy, Twitter'da paylaştığı tweette, "Çarşamba günü eve döndüğümde yeni gerçekliğe alışmak için kendimi eğitiyorum" ifadelerini kullandı. Astronot tweeti ile birlikte paylaştığı fotoğraflarla birlikte yeni gerçekliğe alışmak için başvurduğu yöntemleri de kendisini takip eden insanlara gösterdi. Tweetteki fotoğrafta astronotun coronavirus ile birlikte dünyanın hemen hemen dört bir yanındaki insanların da yaptığı gibi maske taktığı görülüyor.

Chris Cassidy altı ay önce iki Rus kozmonot Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner ile Ulusal Uzay İstasyonu'na gönderilmeden önce standart bir karantina döneminden geçmişti. Fırlatma alanında kalabalık olmaması açısından daha küçükü bir destek ekibi gibi birkaç kısıtlama daha uygulanmıştı ve yeni tip koronavirüs kapsamında alınan önlemlere ek olarak misafirlerin fırlatılma anını canlı olarak izlemesine de izin verilmemişti.

Sıkı karantina kurallarının uygulanması ve sağlık kontrollerinin yapılması, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana Ulusal Uzay İstasyonu'na fırlatılan mürettebat üyelerinin yeni tip koronavirüse yakalanmasının mümkün olmadığı anlamına geliyor. Peki, NASA astronotu tarafından yapılan maske takmak gibi alıştırmalar hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Masked up on @Space_Station! Training myself for my new reality when I get home on Wednesday. pic.twitter.com/vOyFe9UBj1