NASA Astronotu ABD Seçimleri İçin Uzaydan Oy Kullandı

NASA astronotu uzaydan oy kullanarak ender görülen durumlardan birine imza attı. Astronot Kate Rubins, yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerine karşı dikkat çekebilmek adına ISS'de erken oylamaya katıldı.

Dünya'nın yaklaşık 200 mil üzerinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) oy kullanan NASA astronotu Kate Rubins, Başkanlık seçimleri için uzaydan verdiği oyla bu konuya dikkat çekmek istiyor. Rubins, NASA Astronotları Twitter hesabındaki paylaşımda, gülümsediği bir fotoğrafını yayınladı ve "ISS Oylama Kabini" başlıklı elle yazılmış bir tabelayı gösterdi.

NASA astronotu uzaydan oy nasıl veriyor?

NASA astronotu Rubins, Johnson Uzay Merkezi'nde çalışan ve halihazırda ABD seçimleri için uzaydan oy verme girişiminde bulunan astronotların arasında yer alıyor. Teksas yasaları görev kontrolü tarafından verilen yetkiye göre, bu eyalette yaşayan vatandaşlar -astronot bile olsa- güvenli bir elektronik oy pusulası kullanarak uzaktan oy kullanma şansına sahipler.

Uzayda DNA dizilimleriyle uğraşan ilk kişi olan astronot Rubins, şu anda altı aylık bir çalışma kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunuyor. Uzay istasyonunun Cold Atom Lab'ını kullanarak kardiyovasküler deneyler üzerinde çalışan Rubins, araştırmalarının haricinde vatandaşlık görevini de yerine getirmiş oldu.

Geçtiğimiz 2016 yılı ABD Başkanlık seçimlerinde de uzaydan oy kullanan Kate Rubins, bu konuda uzmanlaşmış gibi gözüküyor. 2016 yılında ISS'deki görevi gereği Dünya'ya döneyemeyen astronot, ikinci defa seçimlere uzaktan katılma şansını yakalamış oldu.

NASA astronotu Kate Rubins'in haricinde Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker isimli dört astronot da görevleri gereği uzaydan oy kullanacaklar. Bu konuya ilişkin daha önce astronot Walker şu ifadelere yer vermişti: "NASA, farklı seçim organizasyonlarıyla çok iyi, ancak uzaydan oy vermek bizim için en kolay seçenek gibi gözüküyor."

Ayrıca bilmeyenler için uzaydan oy kullanmak ABD Teksas Eyaleti parlamentosunda 1997 yılında yapılan bir düzenlemeyle yasal hale getirilmişti. Böylece NASA görevlileri herhangi bir sebeple yeryüzünde olamadıklarında, farklı yöntemlerle seçimlerden daha önce oy kullanabiliyor.

Tüm bunların haricinde Rubins, Uzay istasyonunda insan varlığının 20. yıl dönümünü kutlama şansına sahip. Ekim ayı sonunda gelmesi planlanan ikinci SpaceX ticari mürettebat görevinin üyelerini karşılayacak.