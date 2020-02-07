NASA Astronotundan Rekor Seyahat

NASA astronotu Christina Koch, uzayda kaldığı süre ile uzayda en uzun süre kalan 2. Astronot oldu.

Koch, 328 gün boyunca uzayda kalarak, 340 gün uzayda geçiren Scott Kelley'den sonar en uzun süre uzayda kalan astronot oldu. 289 gün uzayda kalarak ikinciliği elinde tutan Peggy Whitson’ı da geçmiş oldu.

Astronot Christina Koch, ESA astronotu Luca Parmitano ve Rus kozmonot Alexander Skvortsov ile birlikte erken saatlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) dönüş yaptı. Üç astronotun, dönüş yolculuğu için kullanacağı Soyuzkapsülü, ISS'ye saat 12:50'de yanaştı ve Kazakistan'a saat 04:12'de (yerel saat 15:12) planlandığı gibi güvenli bir iniş yaptı.

139 Milyon Mil Yol Kat Edildi

NASA’nın yayınladığı rapora göre, Koch 139 milyon mil yol kat etti. Ayrıca astoronot istasyonun dışında da zaman geçirerek, uzay yürüyüşü kayıt etti.

Astronotlar, dünyaya döndüklerinde son derece sağlıklı görünüyordu. Ancak yine de NASA’nın prosedürü gereği sağlık kontrollerinden geçirildiler.

NASA, Ay ve Mars da dahil olmak üzere Güneş sistemine daha uzun süre yolculuk yapabilmek için çalışmalarına devam ediyor.