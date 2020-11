ISS'e Fırlatılan NASA Astronotunun Uzaydan İlk Paylaşımı

Geçtiğimiz hafta ISS'e fırlatılan NASA astronotunun uzaydan ilk paylaşımı Twitter'dan paylaşıldı. Bulunduğu bölgeyi ve Dünya yüzeyini gösteren NASA astronotu, Crew Dragon kapsülüyle birlikte ISS'e fırlatılmıştı.

Kısa süre önce Uluslararası Uzay İstasyonuna fırlatılan NASA astronotu Victor Glover, uzaydan çekilmiş videosunu sosyal medyada paylaştı. NASA astronotu, 15 Kasım'da SpaceX'in Crew Dragon kapsülü ile uzay istasyonuna toplam dört astronotu taşıyan Crew-1 görevinin parçasıydı.

NASA astronotu Glover geçtiğimiz hafta ISS'de bulunan diğer üç astronota katıldı ve bir haftadan sonra deneyimini video çekerek paylaştı. NASA astronotu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dragon Resilience penceresinden Dünya'ya bakmak. Ayrıntı ölçeği ve duyusal deneyim, bunu nefes kesici bir perspektif haline getiriyor " ifadelerine yer verdi.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp