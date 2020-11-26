ISS'e Fırlatılan NASA Astronotunun Uzaydan İlk Paylaşımı

Geçtiğimiz hafta ISS'e fırlatılan NASA astronotunun uzaydan ilk paylaşımı Twitter'dan paylaşıldı. Bulunduğu bölgeyi ve Dünya yüzeyini gösteren NASA astronotu, Crew Dragon kapsülüyle birlikte ISS'e fırlatılmıştı.

Kısa süre önce Uluslararası Uzay İstasyonuna fırlatılan NASA astronotu Victor Glover, uzaydan çekilmiş videosunu sosyal medyada paylaştı. NASA astronotu, 15 Kasım'da SpaceX'in Crew Dragon kapsülü ile uzay istasyonuna toplam dört astronotu taşıyan Crew-1 görevinin parçasıydı.

NASA astronotu Glover geçtiğimiz hafta ISS'de bulunan diğer üç astronota katıldı ve bir haftadan sonra deneyimini video çekerek paylaştı. NASA astronotu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dragon Resilience penceresinden Dünya'ya bakmak. Ayrıntı ölçeği ve duyusal deneyim, bunu nefes kesici bir perspektif haline getiriyor " ifadelerine yer verdi.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp — Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020

Glover ayrıca yayınladığı videoda kamerayı Dünya'ya doğru çevirirken, "Video bunu hak etmiyor ancak yine de oldukça şaşırtıcı" şeklinde konuşarak sosyal medyada ses getirmeyi başardı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta NASA astronotları Victor Glover, Michael Hopkins, Shannon Walker ve Japonya Uzay Ajansından astronot Soichi Noguchi'yle birlikte fırlatılmıştı. Halihazırda ISS'de bulunan NASA astronotu Kate Rubins ve Rus kozmonotları Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov ise bu isimleri karşılayan taraf olmuştu.

NASA astronotunun uzaydan ilk paylaşımı: "Nefes kesici bir perspektif!"

Geçtiğimiz haftaki fırlatıştan önce "Bu pozisyonda olmaktan ve bu deneyimli ekibin bir parçası olmaktan onur duyuyorum" ifadelerine yer veren NASA astronotu Victor Glover şunları söylemişti: "Oraya çıkmayı ve bu göreve bizi hazırlamak için zaman harcayan tüm arkadaşlarıma layık olduğumu göstermek istiyorum. ISS'de elimden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyorum."

AP'nin bildirdiğine göre Glover, bu görevle birlikte uzay istasyonunda uzun süre yaşayan ilk Afro-Amerikalı astronot olarak tarihe geçecek. Ayrıca hatırlatalım; bu fırlatış sayesinde ilk kez NASA'nın yedi mürettebat üyesi aynı anda ISS'de yaşamaya başladı.

Gelecek yıl ISS ekibinin parçası olacak ilk siyahi kadın astronot unvanı ise Jeanette Epps tarafından ele geçirilebilir. Boeing Starliner kapsülünün ilk operasyonel mürettebatlı yolculuğuna çıkmayı planlayan Jeanette Epps, 2021'de uzay tarihinde bir ilke imza atacak uçuşu gerçekleştirmeyi istiyor.