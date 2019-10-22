NASA Ay'a Astronotlarını İndirmek İçin Uluslararası Destek İstedi!

NASA, Ay'a indirecekleri ABD Astronotları için diğer ülkelerden destek istiyor. Konu ile alakalı açıklama yapan NASA Başkanı Jim Bridenstine, bu konuda diğer ülkelerle iş birliği yapmaları gerektiğini anlattı.

ABD'nin Uzay çalışmalarından sorumlu olan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2024 yılında Ay'a astronot göndermeyi planlıyor. Bu işlem için uzun süredir çalışmalarını sürdüren NASA, bu konuda diğer ülkelerden destek almanın hem ülkeler arası ilişkiler açısından hem de yapılan uygulamanın alacağı yol açısından faydalı olacağını düşünüyor.

Konu ile ilgili açıklamayı yapan NASA Başkanı Jim Bridenstine, "Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bizimle beraber çalışan partnerlerimizle Ay’da da omuz omuza olmak istiyoruz." dedi. 2028 yılında Ay'a üs kurmayı planlayan NASA, ülkelerden alacakları destek anlamında ilk adımıda attı.

"Rusya'yla Sahneyi Paylaşıyorum!"

NASA, Ay'a astronot göndermek için yapacakları iş birliğinde ilk adımı kendisi attı ve açıklamayı yapan Jim Bridenstine lafa Rusya ile başladı. "Rusya’yla dünya üzerinde net ve şeffaf sorunlarımızın olduğu yönünde hiçbir şüphe yok ve biz bunun farkındayız. Ama söz konusu Uluslararası Uzay İstasyonu olunca iş birliğimiz sağlam olarak devam ediyor ve biz öyle kalmaya devam etmesini istiyoruz. Hatta daha da genişletmek istiyoruz.”

Bununla birlikte tüm ülkelere bir çağrıda bulunan NASA, Çin için ise kapıları kapattı. 2024 yılına kadar birçok ülke ile anlaşma sağlaması beklenen NASA, bakalım bu süreçte hangi ülkelerle iş birliği sağlayacak.