NASA, Ay'a Gidecek Olan Astronotlarına Devasa Su Tanklarında Eğitim Veriyor

NASA, 2020 Mars görevi için Mars'a gitmeden önce Ay’a inmeyi planlıyor. Ay’daki ortam Dünya’dakinden çok daha farklı olduğu için de astronot adaylarının pek çok farklı kriteri sağlamaları gerekiyor. Bu nedenle NASA, astronotların Dünya dışı bir ortama hazır olup olmadıklarından emin olmak istiyor.

NASA, Ay’a gidecek olan astronotlar için Jonhson Uzay Merkezi’nde Nötr Yüzdürme Laboratuvarı çalışmaları yapıyor. Burada astronotlar, devasa bir su tankının içinde düşük yer çekimini deneyimliyorlar. Tabi bunu yaparken sıradan mayolar giymek yerine daha ağır ekipmanlar kullanıyorlar.

NASA’nın açıklamalarına göre astronotlar, suyun altında Dünya’daki yer çekiminin altıda birine sahip olan Ay’da yürümenin nasıl olduğunu deneyimlemek için ağır yelekler ve sırt çantaları giyiyor. Drew Feustel ve Don Pettit isimli astronotlar ise nötr yüzdürme havuzunda uzay yürüyüşünü deneyimleyen astronotlar arasında bulunuyor.

Astronotlar, laboratuvar sayesinde Ay’dakine benzer bir yürüme deneyimi yaşasalar da burada yaratılan ortamın, Ay’ın düşük yer çekimli ortamıyla aynı olduğu söylenemez. Ancak laboratuvardaki havuzlar yine de gerçeğe yakın bir deneyim sunuyor. NASA hazırlıklarına devam ederken Ay'a 2024 yılında tekrar ayak basılması planlanıyor.