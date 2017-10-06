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NASA, Ay’a Yeniden İnsan Gönderecek

NASA, Ay’a Tekrardan İnsan Gönderecek
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada, tarihi belli olmamakla birlikte, NASA’nın Ay’a tekrardan insan göndereceğini söyledi. Pence, ABD’nin uzay projeleri hakkında bilgiler de verdi.

En son 24 yıl önce faaliyet gösteren ‘Ulusal Uzay Konseyi’ Trump yönetiminde yeniden kurulmuştu. Pence, konseyin ABD’nin uzay projelerine katkı sağlayacağını ve stratejik adımların ortaklaşa atılacağını belirtti.

Ulusal Uzay Konseyi’nin başkanlığını yapan Mike Pence, uzay çalışmalarının hem ulusal güvenlik hem de dış tehditler açısından önemli olduğunu ifade etti. Pence’in güvenlik hakkındaki endişelerinin sebebi olarak, Rusya ve Çin’in uzaya gönderdiği uydular gösteriliyor.

Bununla birlikte, ‘Uzaydaki ekonomik kalkınma’dan bahseden Pence, yönetimin ABD vatandaşlarına uzayla ilgili fırsatları genişletmek için çeşitli eğitim ve teknolojik reformları teşvik edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “Uzay’a daha önce hiç öncülük etmediğimiz gibi öncülük edeceğiz” ifadelerini kullanmış ve Uzay’ı, "Bir sonraki muhteşem Amerikan hudut bölgesi" olarak tanımlamıştı.

Pence, NASA’nın Ay’a tekrardan insan götüreceğini fakat henüz herhangi bir zaman çizelgesi belirlemediklerini ifade etti. Ay görevinin, NASA’nın dışında SpaceX gibi özel şirketlerle de yapılabileceğini söyleyen Pence, “NASA ve SpaceX, Ay’a insan gönderme konusunda birbirleriyle ortaklık kurabilir. Ya da bu görevi tek başlarına da tamamlayabilirler. Fakat şu bir gerçek ki, Mars ve Ay projelerinde öncü ülke ABD olacaktır” ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER: nasa mars SpaceX aya yolculuk

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