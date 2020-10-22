NASA Ay Açıklaması ile Sürpriz Bilgiler Vereceğini Duyurdu

NASA Ay açıklaması ile Pazartesi günü yeni yapılan keşiflere dair bilgiler paylaşacağını duyurdu. 26 Ekim Pazartesi günü açıklanması planlanan Ay hakkındaki heyecan verici yeni keşfin kaynağı ise bilim insanlarını heyecanlandırmaya yetti.

NASA'nın yeni keşfi, daha önce Ay'la ilgili somut bir çalışma yapmayan ve bu konuda uzay ajansını şaşırtan SOFIA gözlemevinden geliyor. Kızılötesi Astronomisi için Stratosfer Gözlemevi'nden (SOFIA) alınan yeni sonuçların, dünyanın en büyük havadan gözlemevinin gücünü gözler önüne serecek nitelikte olduğu aktarıldı. Aslında Boeing 747SP uçağı olarak tasarlanan SOFIA gözlemevi, büyük bir yansıtıcı teleskop taşıyacak şekilde modifiye edilmişti.

Dünya'ya bağlı teleskopların aksine SOFIA, gezegenimizden yaklaşık 11 kilometre (38.000 ft) yüksekte yer alıyor. Bu gözlemevi, kızılötesi dalga boylarını bloke eden atmosferdeki su buharının yüzde 99 üzerine çıkarak kızılötesi evreni incelemeye olanak sağlıyor.

NASA Ay Açıklaması Sürprizlere Gebe

Samanyolu'nun çarpıcı kızılötesi görüntüsünü, Mars atmosferindeki oksijeni ve Güneş dışı birçok gezegenin çarpışmasını gösterebilen SOFIA, bu sefer de yakınımızdaki bir gezegeni inceleme altına almış durumda. NASA, Ay hakkında yeni keşif duyurusuyla ilgili çok fazla bilgi paylaşmadı; ancak yapılan açıklama uzay meraklılarını sevindirecek gibi gözüküyor:

"Yeni keşif, NASA'nın derin uzay keşiflerini desteklemek için Ay hakkında bilgi edinme çabalarına katkıda bulunuyor. SOFIA tarafından keşfedilen bazı yeni bilgiler; Ay'ın ilmini anlamamıza ve iç Güneş Sistemi'nin geniş tarihindeki parçaları bir araya getirmemize yardımcı olabilir."

NASA yeni keşfe ilişkin yaptığı duyuruda, uçan gözlemevinin merkezindeki teleskop aletlerinin kızılötesi ışığı topladığını, yani görünür ışıkla görülmesi imkansız doğal olayları yakalamış olabileceğini dile getirdi. Bu keşif ayrıca NASA'nın Ay yerleşimi için planlanan Artemis projesine büyük katkı sunacak gibi gözüküyor.

26 Ekim Pazartesi günü keşif hakkında daha fazla bilgi edineceğiz ancak NASA da Artemis programıyla ilgili bir miktar etkisi olacağını açıkça ortaya koyuyor. İnsanları 2024'te Ay yüzeyine göndermeyi planlayan Artemis, 2030'larda ise Mars keşfini başlatmak için bir yol haritası olacak.