NASA, Ay'da Su Üretmenin Yolunu Buldu

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kimyasal etkileşimler yoluyla Ay’da su bileşenleri üretmenin formülünü buldu.

Ağustos 2018’de Ay’ın yörüngesine inşa etmeyi planladığı uzay istasyonu hakkındaki planlarını açıklayan NASA, önümüzdeki 10 yıl içinde astronotlarını yeniden Ay yüzeyine göndermeyi planlıyor.

En son 24 yıl önce faaliyet gösteren ‘Ulusal Uzay Konseyi’ ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde yeniden kurulmasıyla birlikte Ay projelerini hızlandıran NASA, kimyasal yollarla su bileşenleri üretmeninin formülünü keşfetti.

Güneş rüzgarlarının Ay'a belirli hızla ulaşması halinde yüzeydeki oksijen atomlarının hidrojen atomlarıyla birleşebilecek şekilde ayrıştırılabileceğini belirten uzay ajansı, bu atomların da daha sonra yüzey boyunca ilerleyerek "regolit" denilen Ay toprağındaki silis ve diğer moleküllere bağlı oksijen atomlarına tutunabileceğini kanıtladı.

NASA, çarpma hızının yarattığı kimyasal reaksiyonla birlikte birbirine tutunan hidrojen ve oksijen moleküllerinin, suyun temel bileşeni olan hidroksili (OH) ya da H2O'yu üreteceğini belirtiyor.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden plazma fizikçisi William Farrell, "Her kaya, Güneş rüzgarına maruz kaldıktan sonra su üretme potansiyeline sahiptir” dedi.