NASA'nın Ay Görevi Yolculuğundan Son Gelişmeler

NASA'nın Orion uzay aracı, bu haftaki tarihi lansmanının ardından Artemis I görevi için Ay'a doğru yola çıktı. Mürettebatsız araç, yörüngesini ayarlamak ve önümüzdeki hafta Ay'a doğru rotasını ayarlamak için motorlarını birkaç kez ateşledi.

Uzay aracı ayrıca Dünya'nın, gezegenimizden Ay'a doğru hızla uzaklaşırken bazı çarpıcı görüntülerini de yakaladı.

Orion, 16 Kasım Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde fırlatılmasından bu yana, ilk rota düzeltmesini aynı gün ve ikincisini ise 17 Kasım Perşembe günü yaptı. Bu rota düzeltmeleri, aracın yörüngesini 25 günlük görevi için planlandığı gibi ayarladı.

18 Kasım Cuma günü uzay aracının ilerleyişine ilişkin yapılan bir incelemede NASA yetkilileri, Orion'un "performans beklentilerini aştığını" söyledi. Ekip, uzay aracının sistemlerinin ve modüllerinin görüntülerini çekmek için Orion'un yerleşik kameralarını kullandı ve uzayda seyahat ederken fırlatma veya uzay enkazının neden olduğu herhangi bir yüzey hasarı olup olmadığını kontrol etti.

Orion Uzay Aracında İşler Şimdilik Yolunda

Rotayı doğru bir şekilde yönlendirmek için uzay aracının etrafındaki yıldızların görüntülerini çekmek adına bir kamera kullanan araçtan alınan yıldız izleyici verileriyle ilgili küçük bir sorun yaşandı. NASA bazı "anormal" verileri açıklasa da "ekipler artık okumaları anlıyor ve operasyonel değişiklik yok" diyerek sorunların giderildiğini belirtti.

Uzay aracı ayrıca göreve ekstra olarak yerleştirilen CubeSats adlı 10 küçük uydu taşıyor. Artemis I görev yöneticisi Mike Sarafin'e göre 10 uydunun tamamı planlandığı gibi konuşlandırıldı ancak ekiplerin hâlâ sorunlar üzerinde çalışmasıyla birlikte uyduların yarısında belli bir dereceye kadar "aralıklı sorunlar" var. NASA, bu uyduların Artemis I görevine sonradan eklendiklerini, esasında ayrı görev olduklarını ve "doğası gereği yüksek riskli, yüksek kazançlı" olduklarını vurguladı.

Şimdilik Orion uzay aracı için işler iyi gidiyor. Ay'a varışı sonrası aracın nihai görevi de başlamış olacak.