NASA, Ay Görevleri İle İlgili Detayları Verdi

Bütün uzay meraklılarının beklediği NASA Ay görevleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Üstelik kuruluş bu defa saat ayrıntısına kadar her şeyi belirledi.

Apollo görevi ile başlayan ay çalışmaları son sürat NASA tarafından devam ettiriliyor. Kuruluş diğer birçok proje ile uğraştığı gibi bu yeni projesi ile de ilgileniyor. Artemis programı kapsamında önümüzdeki 10 yıl boyunca Ay yüzeyinde kalacak olan astronotlar 2024 yılında buraya ilk adımı atacaklar.

NASA aralıklı periyotlar düzenleyecek

Artemis Moon programı kapsamında 2024 yılında başlanacak olan Ay çalışmalarında birinci öncelik kraterlerin içerisinde kalan buzların keşfedilmesi olacak. Astronotlar, ilk görev için yaklaşık 6,5 gün boyunca Ay yüzeyinde kalacak.

Bu süre boyunca ay yürüyüşü gerçekleştirilecek ve su buzları ile ilgili kalıntılar aranacak. Ay’ın güney kutbu yakınlarındaki birkaç bölge şimdilik iniş için uygun gibi görünüyor. Bu bölgelerde kalan astronotlar, tesislerin kurulması için gerekli İlk adımlar atacak. Böylece daha sonradan Ay yüzeyine gidecek astronotlar, oksijen de dahil olmak üzere bütün sorunlarını çözebilecek.

NASA, 14 günlük görevler için mürettebat büyüklüğünü 10 yıl bitmeden 4 kişiye çıkarma planları yapıyor. Böylece daha çok kişinin araştırmalara katılması sağlanacak. Kısa bir zaman içerisinde Ay yüzeyinde kalıcı mekanların kurulması planlanıyor. Peki sizce Ay yüzeyi ile ilgili geliştirilen bu projeler kalıcı olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.