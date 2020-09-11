NASA Ay Taşı ve Ay Tozu Getirenlere 25,000 Dolar Ödeyecek

ABD uzay ajansı NASA, Ay'a gidip yüzeyden toz ve kayaları toplayıp Dünya'ya getirecek özel şirketler aradığını duyurdu. Amerikan Uzay Ajansı, Ay örneklerini 50 ila 500 gram arasında olmak üzere 15,000 dolar ila 25,000 dolar arasında satın alacak.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Ay tozu ve Ay taşı koleksiyonu sayesinde Artemis görevinde önemli bir sorunu halledeceklerini söyledi. Gelecekte aya veya başka bir yere insanlı görevler için astronotların “karadan uzaklaşmalarına” yardımcı olacak bir teknoloji geliştirilmesi gerekiyor.

Bridenstine, ajansın “ticari bir sağlayıcıdan ay toprağı satın alacağını" dile getirdi. NASA yöneticisine göre uzay kaynaklarını çıkarmak ve ticaretini yapmak için özel şirketlerle çalışmanın zamanı geldi.

NASA, Artemis Projesi için Ay koleksiyonu yapıyor

Ay tozu ve Ay taşı koleksiyonu ilk kadın ve erkek ABD astronotlarını 2024 yılına kadar Ay'a indirmek için geçen yıl kurulan Nasa Artemis Ay keşif programının bir parçası. Bridenstine "Bir sonraki adım olan astronotları Mars'a göndermek için Ay'da ve çevresinde öğrendiklerimizi kullanacağız" diyor.

NASA'ya Ay tozu ve Ay taşı satabilirsiniz

Mayıs ayında NASA, ülkelerin ve şirketlerin uzayda ve Ay'daki davranışlarını yönetecek yasal bir çerçeveyi açıklamıştı. Artemis Anlaşması olarak bilinen yasal çerçeve dahilinde Ay yüzeyinde madencilik ve keşiflerin yapılacağı alanların çevresinde “güvenlik bölgeleri” oluşturulması gerekiyor. Bundan dolayı şirketlerin satacağı parçaların bu bölgelerden toplanmış olması zorunlu.