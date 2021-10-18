NASA Ay'a WiFi Ağı Kurmaya Hazırlanıyor

NASA'nın Ay'daki WiFi ağı LunaNet resmen duyuruldu. Ay yakında kendi internetine sahip olacak.

Aralık 2017'de eski ABD Başkanı Donald J. Trump, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) ticari ve uluslararası ortaklarla Ay'a astronot göndermeye çağıran bir Uzay Politikası Yönergesi imzaladı.

Eylül 2020'de NASA, Artemis programıyla halka açıldı ve yeni bir Ay keşifleri dönemi vaat etti. Artemis 1'in şu anda Kasım 2021'de piyasaya sürülmesi planlanırken, 2024 yılına kadar Ay'ın Güney Kutbu'na ilk kadın ve ilk siyahi insanı yenilikçi teknolojiler kullanarak Ay yüzeyinin her zamankinden daha fazlasını keşfetmek için indirmeyi amaçlıyor.

Ancak bu astronotlar Ay yüzeyine ayak bastıklarında, uzayda ağ, navigasyon, algılama ve radyo/optik bilim hizmetleri için internet benzeri bir mimariye ihtiyaç duyacaklar. LunaNet burada devreye giriyor.

NASA'nın Ay'daki WiFi ağı LunaNet nedir?

NASA'nın Uzay İletişimi ve Navigasyon (SCaN) programı tarafından geliştirilen LunaNet, kaşiflerin Dünya'ya bağlı kalmasına yardımcı olacak bir "Ay interneti" yaratmanın ilk adımıdır. Uzay tabanlı görevler söz konusu olduğunda gezegenimizle iletişim, genellikle yer tabanlı bir anten ile önceden planlanmış bağlantılara bağlıdır.

Fakat Ay faaliyetinin bu gıpta edilen büyümesi göz önüne alındığında, bu tür bağlantılara güvenmek iletişim fırsatlarını ve verimliliği sınırlayabilir. Bu son yaklaşım, veri aktarımını önceden planlama ihtiyacını ortadan kaldırırken, kullanıcıların bağlantıları sürdürebileceği bir ağ sunabilir.

LunaNet, dünyadaki WiFi ve mobil ağların kullanımına benzer şekilde, kullanıcılar ağa Ay'da ve çevresinde başkalarıyla bağlantılı birden fazla nokta aracılığıyla erişebilecekler. DTN çerçevesi verilerin ağ üzerinden sorunsuz bir şekilde akmasını ve olası sinyal kesintilerine rağmen nihai hedefine ulaşmasını sağlar.

Bununla birlikte bir kesinti durumunda DTN, yol netleşene kadar veri depolayabilir. LunaNet ayrıca endüstrinin, akademinin ve uluslararası ortakların nerede olurlarsa olsunlar ağa erişmesine ve çalışmasına izin verecek.

İnsanlığın Ay'a en son ayak basmasının üzerinden 49 yıl geçti. NASA'nın 2028 yılına kadar Ay yüzeyinde sürdürülebilir ve uzun vadeli bir varlık oluşturma hedefiyle LunaNet, uzay yönetimi ve genel olarak bilim ve keşif topluluğu için heyecan verici bir fırsat sunuyor.

Goddard'daki iletişim mimarı Dave Israel'in basın açıklamasında özetlediği gibi, “şu anda önümüzdeki on yıllar boyunca Ay görevlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak son teknoloji bir yaklaşımı geliştiriliyor."