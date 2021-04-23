NASA Azmak Nehri'ni Paylaştı: Güzelliğin Tadını Çıkarın

NASA'nın Azmak Nehri paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 22 Nisan Dünya Günü için Instagram'dan Hikaye paylaşımı yapan NASA, Türkiye'den de bir fotoğraf paylaştı. Paylaşın Hikaye'de, "Güzelliğin tadını çıkarın" ifadesi kullanıldı. Peki ya Azmak Nehri nerede? İşte detaylar.

NASA'dan 22 Nisan Dünya Günü’ne özel paylaşımlar geldi. Instagram'da Hikaye olarak Dünya'nın farklı noktalarını paylaşan uzay ajansı, Türkiye'den doğal bir güzelliği unutmadı. Muğla’nın Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka, NASA'nın radarına girmiş durumda.

‘Kadın Azmağı’ olarak da bilinen Azmak Nehri, NASA paylaşımına konu oldu. 22 Nisan Dünya Günü için Instagram'da paylaşım yapan NASA, “Vay canına...Güzelliğin tadını çıkarın” ifadelerini kullandı.

NASA'nın Azmak Nehri paylaşımı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgini çeken Azmak Nehri, olabildiğince doğal yapısıyla merak uyandırıyor. Muğla'da bulunan nehir, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar farklı hayvan türlerini barındırıyor. Ayrıca bölge sakinlerine göre, Azmak Nehri yakınlarında bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitleri de bulunuyor.

Tekne veya kanoyla gezilebilen Azmak Nehri, özellikle ilkbahar ve yaz döneminde büyük ilgi görüyor. NASA'nın bu paylaşımı da dünyanın dört bir yanındaki insanların dikkatini çekmiş gibi görünüyor.

NASA astronotuna Van kedisi hediye edilecek

Geçtiğimiz dönemde NASA tarafından düzenlenen çevrim içi fotoğraf yarışmasında astronot Kate Rubins'in Van Gölü fotoğrafı birinci olmayı başarmıştı. Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini dünyaya duyurma fırsatı tanıyan NASA astronotuna Van kedisi hediye edilecek.

8 Mart tarihinde başlayan ve dünyanın farklı noktalarının uzaydan çekildiği görsellerini kıyaslayan NASA fotoğraf yarışmasında Van Gölü büyük dikkat çekmeyi başardı. 3 turda 28 farklı noktanın fotoğrafını geçmeyi başaran Van Gölü fotoğrafı, final aşamasında rakibini eledi.

NASA astronotu Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı ise karşılıksız bırakılmadı. Astronot için bir gözü mavi, diğer gözü kehribar renginde olan Van kedisi hazırlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Van Valiliği'nin özel olarak ilgilendiği kedi için özel bir oda ayarlandı. Van Kedi Evi Villası'nda özel bir oda tahsis edilen kedi, astronotun Dünya'ya dönmesiyle birlikte hediye edilecek.

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