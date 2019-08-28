NASA Başkanı, Plüton'u Gezegen Olarak İlan Etti

Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, Plüton’un gezegen olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Jim Bridenstine yalnızca NASA’nın başkanı değil, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın da en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Nitekim bu arkadaşlığın, söz konusu pozisyona seçilmesindeki tek kriter olduğuna dair eleştiriler, uzun süredir Amerikan kamuoyunu meşgul ediyor. Bridenstine’ın bir bilim insanı olmadığı halde NASA’nın başına getirilmesi de bu tartışmaların tuzu biberi oluyor.

Geçmişte iklim değişikliğine inanmadığını söyleyen ve hükümetin iklim değişikliğine ayırdığı kaynağı küçültmesi gerektiğini belirten Bridenstine, aynı zamanda hükümetin uzay araştırmalarını özelleştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Son dönemde Amerika’nın en fazla tartışılan isimlerinden biri olan Bridenstine, Plüton’u gezegen olarak ilan etti.

Gezegen olup olmadığı yıllardan beri tartışılan Plüton, ilk olarak ABD'li astronom Clyde Tombaugh tarafından 1930 yılında keşfedildikten sonra gezegen olarak kabul edilmişti; ancak 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından alınan karar gereği, Plüton gezegen olarak değil, ‘cüce gezegen’ şeklinde tanımlanmıştı.

Plüton’u çevreleyen tartışmaları yeniden alevlendiren Bridenstine, daha uzunca bir zaman Amerikan kamuoyu tarafından tartışılacak gibi görünüyor.