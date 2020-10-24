NASA Topladığı Asteroit Örneklerini Uzayda Kaybediyor

NASA, Bennu asteroit örnekleri uzayda kayboluyor açıklamasıyla uzay meraklılarını heyecanlandırdı. Uzay aracı Osiris-Rex, Bennu asteroitinden fazla örnek topladığı için numune örneklerini uzay boşluğuna salmak zorunda.

NASA, uzay aracının içerisine çok fazla asteroit topladığı için bazı değerli parçacıkları sızdırmak ve uzayda serbest bırakmak zorunda kalıyor. Uzay aracı Osiris-Rex bu hafta NASA'nın asteroitlerden örnek toplama görevindeki ilk girişimi olan Bennu asteroitine yaklaşmıştı.

Misyonun baş bilim insanı Dante Lauretta, uzay aracının Dünya'ya getirmesi için hesaplanandan çok daha fazla malzeme -yüzlerce gram- topladığını söyledi. Bununla birlikte Osiris-Rex aracı, robot kolunun ucundaki asteroit numune kabında bazı sorunlarla karşı karşıya. Numune kabındaki kayalar gerektiğinden fazla çekildi ve kapağın kenarına takıldı. Lauretta ise basın toplantısında, "Bu, kendi başarımızın kurbanı olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

NASA'dan Bennu asteroit örnekleri uzayda kayboluyor itirafı

İki gün önce Bennu'dan başarılı bir şekilde örnek toplayan Osiris-Rex, gönderdiği görsellerle NASA çalışanlarını şaşkına çevirdi. Uzay aracının etrafında dolaşan onlarca gram asteroit parçacığı yer alıyordu. Lauretta'ya göre şu an robot kolu yerine oturduğu için durumu iyi ancak, tam olarak ne kadar asteroit örneğinin kaybolduğunu bilmek imkansız.

Görev, asteroidin yüzey malzemesinden en az 60 gram toplama zorunluluğunu içeriyordu. Araştırmacılar analiz ettikleri görüntülere dayanarak, uzay aracının robotik kolunun ucundaki toplayıcının aslında 400 grama yakın malzeme topladığını söylüyor. Bu, Osiris-Rex'in düzensiz çalışmasındaki en büyük sorunlardan biri olduğu anlamına geliyor.

NASA'nın bilim misyonları şefi Thomas Zurbuchen ise, "Zaman bu asteroit örneklerini korumak için çok önemli, Osiris-Rex'in düzelmesi için uzaktan yapabileceğimiz tüm müdahaleleri yapıyoruz" şeklinde konuştu. Ancak bu, NASA'nın ilk asteroit numune toplama misyonu olduğu için de ajansın bazı durumları gözden geçirmesi gerekiyor.

NASA'nın planlarına göre Osiris-Rex, önümüzdeki yıl Mart ayında asteroidin çevresini terk etmeye başlayacak. Dünya ve Bennu asteroitinin göreceli konumları göz önüne alındığında, mümkün olan en erken ayrılma olduğunu belirtmek gerekiyor. Ayrıca örnekler, uzay aracı 2023'te geri dönmesiyle incelenmeye başlayacak.