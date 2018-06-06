NASA, Büyük Mars Keşfini Yarın Açıklayacak!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 7 Haziran (yarın) düzenleyeceği basın toplantısıyla, uzay aracı Curiosity’nin Mars'ta yaptığı devrim niteliğindeki keşfi tüm dünyaya açıklayacak.

NASA, 7 Haziran 2018 Perşembe günü Türkiye saati ile 21:00’da Kızıl Gezegen’e dair son yılların en önemli keşfini kamuoyu ile paylaşacak.

Bir süredir Curiosity keşif aracı ile Mars’ta çalışmalar yapan NASA, topladığı verileri analiz etti. Söz konusu bulguların "Mars’ta yaşam var mı?" sorusuna önemli ölçüde cevap olabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla tüm dünya, NASA’nın yarın yapacağı basın açıklamasına kitlenmiş durumda.

Curiosity aracı, tam 2054 gündür Mars yüzeyinde araştırmalar yapmasının yanı sıra, gezegenin çeşitli noktalarında sondajlar da yapıyor. 100 ve 34 milimetrelik iki kamera kullanan keşif aracı, ulaştığı verilerle Mars’ın üzerindeki sır perdesini kaldırabilir.

NASA, devrim niteliğindeki bulguları, düzenleyeceği basın etkinliğine ek olarak, Facebook, Twitch, Ustream, YouTube ve Twitter hesaplarından da paylaşacak.

Uzay Dairesi’nin gerçekleştireceği toplantıya, Gezegen Bilim Departmanından müdür yardımcısı Michelle Thaller, NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezinden araştırma uzmanı Jen Eigenbrode ve Mars Bilim Laboratuvarından Chris Webster katılacak ve canlı yayında kendilerine yöneltilen sorularını yanıtlayacak.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olarak Mars'ta keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif robotu, 2012 yılından bu yana Kızıl Gezegen üzerinde örnekler toplayarak NASA’ya gönderiyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin düzenleyeceği basın etkinliği 7 Haziran 2018 Perşembe günü Türkiye saati ile 21:00’da başlayacak.