NASA'da Çalışan Türk Mühendis Ay'da Bulunan Suyun Önemini Açıkladı

NASA geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada Ay'da su bulunduğunun bilgisini vermişti. NASA'da çalışan Türk mühendis Umut Yıldız da Ay'da bulunan suyun önemi hakkında Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. İşte Ay'da bulunan suyun önemi.

Umut Yıldız Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Tweet dizesine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1) NASA birkaç gün önce bugün Ay’da büyük bir keşif açıklayacağını duyurmuştu. Vee, “Ay’da dolar bulundu, pardon, su bulundu!” Yaayy. Bir dakika, zaten daha önce bulunmamış mıydı? Bu başka. Haberlerde “Ay’ın Güneş gören yüzünde su bulundu” diye yazacak... pic.twitter.com/MIrabROdcP