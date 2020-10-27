NASA'da Çalışan Türk Mühendis Ay'da Bulunan Suyun Önemini Açıkladı

NASA geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada Ay'da su bulunduğunun bilgisini vermişti. NASA'da çalışan Türk mühendis Umut Yıldız da Ay'da bulunan suyun önemi hakkında Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. İşte Ay'da bulunan suyun önemi.
Ay'da Bulunan Suyun Önemi
Umut Yıldız Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
- NASA birkaç gün önce bugün Ay’da büyük bir keşif açıklayacağını duyurmuştu. Vee, “Ay’da dolar bulundu, pardon, su bulundu!” Yaayy. Bir dakika, zaten daha önce bulunmamış mıydı? Bu başka. Haberlerde “Ay’ın Güneş gören yüzünde su bulundu” diye yazacak.
- Güneş gören yüzü kafa karıştırmasın, Ay’ın her yeri Güneş görür. Ay, kendi ekseni etrafında çok yavaş yani 27.3 günde döner. 2 hafta gündüz, 2 hafta gece olur. Gündüz sıcaklık 120 C’ye ulaşırken, gece -130 C’e düşüyor. Dolayısıyla, Güneş görünce suyun buharlaşması lazımdı.
- Bugün 2 keşif açıklandı. birincisi 2018’de Ay’ın kutuplarında bazı kraterlerin sürekli karanlıkta kalan köşelerinde kalıcı halde milyonlarca tonluk su, buz halinde bulunmuştu.
- Bugün açıklanan Hayne’nin makalesi, bu tür kalıcı donmuş su barındıran bölgelerin sadece kutuplardaki kraterlerde değil, aslında Güneş görmeyen her gölge yerde de bulunabileceği! Keşfi, Ay çevresinde yıllardır dolanan LRO verileriyle yaptılar.
- 1 km’den 1 cm’ye kadar irili ufaklı bu bölgelere “cold trap”, hatta çok küçüklerine de micro cold trap deniyor. Yani su, buz halinde o bölgelerde hapsolmuş. Küçük bölgeler de olabildiği için Ay’ın her yerinde böyle su olabilir diye düşünülebilir.
- Diğer keşif de ikincisi SOFIA Uçak Teleskobuyla uzaktan Ay gözlemlerini içeriyor. Önceden yapılan uzay araçları gözlemlerinde Ay yüzeyinin sulu (hydration) olduğu bulunmuştu. Tabii su derken yüzeyde denizler ya da su birikintilerinden bahsetmiyoruz, çok az nemlilik denebilir.
- Ama bu suyun direk H2O’dan mı yoksa sulu hidroksil bileşiklerinden mi kaynaklandığı anlaşılamamıştı. Honniball, SOFIA ile direkt H2O’nun imzası olan frekansı kullanarak Ay yüzeyinde o anda Güneş gören Clavius kraterinden gözlem yapıyor.
- Ve bam bam bam. Ay’daki suyun bildiğimiz H2O kaynaklı olduğu bulunuyor. Tabii SOFIA, uçakta bir teleskop olduğu için hem gözlem zamanı almak zor, hem de gözlemleri bitirebilmek. Onun için buraya not olarak bırakalım. Bu keşif sadece günün bir saatinde, bir bölgede ve bir kez yapılan bir gözlem, onun için hemen genelleştirmek doğru olmayabilir.
- Ay’da karanlık görünen bölgeleri Galileo’nun teleskobu icadının ardından ilk detaylı gözlemlerde denizler sanılmış ve denmişti. Her ne kadar onları tahmin ettikleri kadar yoğun su kütleleri olmasa da o zamanki astronomların ümitleri hiç de fena görünmüyor.
Tweet dizesine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1) NASA birkaç gün önce bugün Ay’da büyük bir keşif açıklayacağını duyurmuştu. Vee, “Ay’da dolar bulundu, pardon, su bulundu!” Yaayy. Bir dakika, zaten daha önce bulunmamış mıydı? Bu başka. Haberlerde “Ay’ın Güneş gören yüzünde su bulundu” diye yazacak... pic.twitter.com/MIrabROdcP— Umut Yildiz (@umutayildiz) October 26, 2020
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