NASA Çalışanları: 2 Yıl İçerisinde Mars'ta Hayat Bulunabilir

Dünya dışı gezegenlerde hayat bulma çalışmalarında merkez noktalardan birisi hiç şüphesiz Mars. Kızıl gezegen insanlığın başka bir gezegende yaşaması için büyük bir umut ışığı oldu. İşte haberimizin detayları.

Söz konusu Mars gezegeni olunca bazıları çok fazla karamsar yaklaşırken, bazıları da son derece pozitif olabiliyor. Karamsar olan kişiler, Mars gezegenine ulaşmanın bile astronotlar için imkansız olabileceğini ifade ediyor. Ancak bazı NASA çalışanları, bu konuda umutlu.

NASA çalışanları Mars'ta hayat konusunda devrimci düşünüyor

NASA’nın önemli bilim insanlarından Jim Green, insanın Mars gezegeninde hayat bulma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu ifade ediyor. Ona göre Mars gezegeninde yaşam bulmak sadece 2 yıl sürecek.

Söz konusu Mars'ta hayat olunca, birçok kişi karamsar ve negatif konuşmak için yer arıyor. Ancak NASA çalışanına göre Mars'ta 2 yıl içerisinde hayat bulunabilir. Ona göre asıl önemli problem, bulunacak hayat emarelerinin nasıl kullanılacağı. Bilim insanlarının bu sonuçlarla, şimdiki düşünce sistemini kullanarak hiçbir başarı elde edemeyeceğini ifade etti.

Mars gezegeninde çeşitli materyaller ve hayat kaynakları bulunuyor. Ancak bu materyallerin önemli bir bölümü Mars'ta yaşamak için yeterli değil. Bilim insanları Mars'ta koloni kurmak için daha farklı materyallerin olması gerektiğine inanıyor. Peki sizce Mars gezegeninde hayat bulmak için 2 yıl yeterli bir süre mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.