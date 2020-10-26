NASA Canlı Yayını Nasıl İzlenir? (26 Ekim)

26 Ekim tarihinde düzenlenecek olan NASA canlı yayını, Ay hakkında merak uyandıran bilgilere gebeydi. Daha önce NASA, 26 Ekim tarihine işaret ederek; "Düzenleyeceğimiz canlı yayın sırasında Ay hakkında elde ettiğimiz heyecan verici son bilgileri paylaşacağız" açıklaması yapmıştı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı, son yıllarda aldığı bütçe artışları sonrasında uzay keşif faaliyetlerine hız vermişti. Özellikle Obama döneminde yaşanan bütçe kısıtlamaları ile bazı projelerini rafa kaldıran ajans, yeni bütçe düzenlemelerinin ardından uzay yarışına çok hızlı dönmüştü. Özellikle Project Artemis adı altında, önce Ay'a üs kurup, sonrasında Mars'a gitmek isteyen ve bu amaç için çalışmalarına başlayan NASA, diğer projelerine de devam ediyordu.

Yakın zaman önce Bennu isimli, astreoit üzerindne çeşitli toprak örnekleri toplamayı başaran NASA, bunları Dünya'ya getirmek için aracını tekrar çalıştırarak, önemli bir başarının altına imza atmıştı. Yine Mars'a ve Güneş'e yolladığı uzay araçlarıyla çalışmalarını tam gaz ilerleten kurum, geçtiğimiz hafta beklenmedik bir çıkış yapmıştı.

NASA yetkilileri, haftanın son günlerde düzenledikleri basın toplantısıyla Ay üzerinde önemli bir keşif yaptıklarını dile getirdiler. Keşfin içeriğine dair basın açıklamasında detay verilmezken, açıklamanın 26 Ekim'de yapılacağı söylenmişti.

NASA canlı yayını nasıl izlenir?

26 Ekim 2020 yani bugün itibarıyla internet üzerinden yayınlanacak canlı yayın aracılığıyla elde edilen bilgilerin insanlıkla paylaşılacağını söyleyen NASA, yeni bildiri yayınlandı. Bildiri ile birlikte yayının hangi kanallar üzerinden izlenebileceği paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanlar, NASA'nın resmi televizyon kanalı üzerinden yayını takip edebilecekler. Diğer ülkelerde yaşayanlar ve yayını izlemek isteyenler ise YouTube üzerinden yayını izleme şansına erişecekler.

Hemen yukarıda yer alan YouTube videosu aracılığıyla canlı yayını anlık olarak takip edebilir ve bulunan yeni bilgilere anlık olarak erişebilirsiniz. Yayını kaçırmanız durumunda ise tamindir.com adresi üzerinden yayında paylaşılan bilgileri okuyabilirsiniz.

NASA Ay canlı yayını ne zaman?

Ay hakkında yapılacak yayının tarihi ise 26 Ekim 2020 TSİ 19.00 olarak açıklandı. 19.00 itibarıyla haberimize geri dönüp, hemen yukarıda gördüğünüz adres üzerinden duyuruyu anlık olarak izleyebilirsiniz.