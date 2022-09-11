NASA'nın CAPSTONE Uydusu Bir Sorunla Daha Karşı Karşıya

NASA'nın Ay'ın yörüngesinde dolanmakta olan CAPSTONE uydusunda bir sorun daha oluştu. NASA ekipleri sorunu çözmek ve bir çözüm bulmak için çalışırken uydu güvenli moda geçti.

NASA'nın insanları aya döndürmeye yönelik Artemis projesinin bir parçası olarak uzay ajansı, uzun vadede görevleri desteklemek için çeşitli ay mimarisi parçaları üzerinde çalışıyor. Şu anda bilinen en büyük planlardan biri, Gateway adlı ayın etrafında yörüngede bulunan bir uzay istasyonu inşa etmek.

CAPSTONE Uydusunun Görevi

Buradaki asıl amaç, bu uzay istasyonunu, çok az yakıt kullanan ve istasyonu bazı zamanlarda aya yaklaştıracak ve diğer zamanlarda daha da uzaklaştıracak olan, doğrusala yakın hâle yörünge adı verilen yeni bir yörüngeye yerleştirmek. Bu yörünge teorik olduğundan ve daha önce kullanılmadığından, yörüngeyi test etmek için CAPSTONE uydusu bu yıl 28 Haziran'da fırlatılmıştı.

13 Kasım 2022'de planlanan yörüngeye girmesi için uydunun bir dizi yörünge düzeltme manevrası yapması gerekiyor. Uydu, son manevrasını 8 Eylül Perşembe günü gerçekleştirdi ve ardından bilinmeyen bir sorun uydunun güvenli moda geçmesine neden oldu.

Bu, şu ana dek CAPSTONE uydusunun yaşadığı ikinci sorun. Bu yılın Temmuz ayında fırlatmadan kısa bir süre sonra bir anormallik NASA'nın CAPSTONE ile temasını kaybetmesine neden olmuştu. Uydu ile iletişim birkaç gün sonra yeniden kuruldu. Sorunu izleyen bir incelemede NASA, sorunun uydunun radyo sistemine gönderilen yanlış biçimlendirilmiş bir komuttan ve radyoyu hemen yeniden başlatmayan bir yazılım hatasından kaynaklandığını duyurmuştu.