NASA'nın CAPSTONE Uydusu Fırlatıldı

Rocket Lab, NASA'nın her şey planlandığı gibi giderse sonunda ayın yörüngesine girecek olan 55 kiloluk CAPSTONE küp uydusunu başarıyla fırlattı. Bu, NASA'nın 1972'den bu yana ilk kez insanları aya göndermeyi amaçlayan Artemis görevi için küçük ama önemli bir adım.

Fırlatma, NASA'nın yayınına göre nominal olarak ilerledi ve düşük Dünya yörüngesine yaklaşık 10 dakikada ulaştı. Elektron fırlatması, gaz türbini yerine pillerle elektrikle çalışan ilk roket olması dışında, diğerlerine çok benzer. Bu nedenle, başlatma döngüsünün sonuna yakın gerçekleşen "pil çıkarma" adı verilen bir aşama bulunuyordu.

CAPSTONE Uydusunun Fırlatılışı ve Nihai Görevi

Rocket Lab, onu derin uzaya göndermek için yeterli güce sahip Lunar Photon üst aşaması adı verilen özel bir eklentiye sahip bir Elektron roketi kullandı. Şirket, bunun ay yörüngesine bir yük fırlatmaya çalışan en küçük roketlerden biri olduğunu söyledi. Şirket, TechCrunch'a daha önce verdiği demeçte Electron'un şimdiye kadar uçmak zorunda kaldığı en yüksek kütle ve en yüksek performans olduğunu söyledi.

CAPSTONE, ayın yörüngesine girmesine izin verecek bir yörünge hizasına oturmak ve yeterli hızı oluşturmak için dokuz gün boyunca Dünya'nın yörüngesinde kalacak. Birincil amaç, Gateway uzay istasyonu için planlanan "yakın doğrusal hale" adı verilen bir tür eliptik ay yörüngesini doğrulamak olacak.

NASA, Rocket Lab'ın CAPSTONE'unu dün başlatması gerekiyordu ancak "son sistem kontrollerini gerçekleştirmek için" bugüne erteledi. Fırlatma tarihi ne olursa olsun, tahmini olarak 13 Kasım'da aya varması planlanıyor. Canlı yayının tekrarını hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.