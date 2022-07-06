NASA CAPSTONE Uzay Aracıyla İletişimi Kaybetti

Pazartesi günü Rocket Lab Electron roketinin üzerinde fırlatılan CAPSTONE, başarılı bir şekilde dünya atmosferini aşarak yörüngeye ulaşmıştı. Bugün gelen bilgilere göre ise NASA uydu ile iletişimi kaybetti. Şimdilik görevin gidişatı ile ilgili bir kesinlik bulunmasa da iletişim kaybı görevin tamamlanmasını engelleyebilir.

NASA'nın yaptığı duyuruya göre 4 Temmuz günü nedeni belirlenemeyen bir sorun sebebiyle CAPSTONE ile olan iletişim kaybedildi. Derin Uzay Ağı, NASA'ya ait olan ve olmayan uzay araçlarıyla iletişimin tamamen koptuğu düşünülüyor. Şu an teknisyenler iletişimi yeniden kurmak için çalışmalara devam ediyor.

Hala Geri Dönme Şansı Var!

CAPSTONE uydusunun geliştirici ekibi uzay aracının yeniden aktive edilebilmesi konusunda hala umutlu. İletişim kesilmeden önce alınan yörünge verilene göre CAPSTONE Derin Uzay Ağı ile iletişim kurmak için doğru yolda ilerliyor. Ayrıca uydunun Ay'a doğru yapacağı yörünge manevrasını geciktirme imkanı var. CAPSTONE'un kodlarında olası iletişim kaybına karşı eklenmiş bir yedek plan olan manevra geciktirme, ekibe birkaç günlük zaman kazandırabilir.

Eğer CAPSTONE ile iletişim kurulamazsa 33 milyon dolar çöpe gitmiş olacak. Son yıllarda Senato ile başı dertte olan ve halktan da büyük tepki toplayan NASA, finansal olarak bu tür başarısızlıkları kaldıracak durumda değil. Eğer CAPSTONE ile iletişim sağlanamazsa asla Ay yörüngesine giremeden uzayda atıl bir şekilde sürüklenmye başlayabilir.