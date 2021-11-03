NASA Çiftçileri Uyardı: İklim Değişikliğine Ayak Uydurmalısınız

NASA çiftçileri uyaran yeni bir araştırma gerçekleştirdi. En son yapılan NASA çalışması, çiftçilerin iklim değişikliğine hızla uyum sağlaması gerektiği konusunda uyarı niteliğinde.

NASA, Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü ve Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, insanlığın iklim değişikliğinin dünyanın “ekmek sepeti bölgelerinin” birçok yerinde mahsuller üzerinde büyük bir etkisi olmadan önce en fazla on yılı var.

Araştırmacılar, büyük mahsul kayıplarını önlemek için çiftçilerin bu iklim değişikliklerine uyum sağlama oranlarını hızlandırmaları gerektiğini söylüyor.

NASA'dan çiftçileri uyaran bir araştırma

Yeni çalışma, önümüzdeki yıllarda dünya çapında iklim değişikliğinin potansiyel imajını değerlendirmek için mahsul modelleri ve iklim değerlendirmelerini içeriyordu.

Ekibe göre, bu çalışma şimdiye kadarki en büyük mahsul verimi tahminlerini temsil ediyor ve büyük ölçüde insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliklerinin yakın gelecekte tarımı ve potansiyel gıda kıtlığını nasıl etkileyeceğine ışık tutuyor.

Araştırmacılar, küresel sıcaklık artışlarını sınırlamaya yardımcı olan ideal değişiklikler yapılsa bile, dünyanın dört bir yanındaki çiftçilerin hala “yeni bir iklim gerçeğiyle” karşı karşıya olduklarını söylüyor. Bu, bazı ülkelerin daha zengin olmasına ve diğerlerinin daha fakir hale gelmesine ve güvensiz gıda ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Ancak sıcaklık artışları bu gelecekteki değişimi yönlendiren tek sorun değil. Çalışma, atmosferdeki artan karbondioksitin buğday ve diğer mahsul büyümesini hızlandırabileceğine, ancak aynı zamanda mahsullerin besin değerini azaltabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılara göre, bazı temel mahsuller yakın gelecekte iklim değişikliği açısından diğerlerinden daha fazla risk altında olabilir.

Mahsul modelleri ve iklim projeksiyonları Çin, ABD ve Kanada'nın buğday mahsulü verimlerinin arttığını, fakat aynı zamanda Kuzey ve Orta Amerika, Orta ve Doğu Asya ve Batı Afrika'daki mısır mahsullerinin de yüzde 20'den fazla düşebileceğini gösteriyor.

Çiftçiler, yağmur düzenindeki değişiklikler, artan kuraklık sıklığı ve kötüleşen sıcak hava dalgaları dahil olmak üzere mahsul verimlerini etkileyebilecek birçok potansiyel faktörle karşı karşıya.

Sonuç olarak, çiftçilerin bu iklim değişikliklerine önceden tahmin edilenden daha hızlı uyum sağlamaları gerekebilir, buna ekim ve hasat mevsimlerinin yağış düzenlerindeki değişikliklere ve daha fazlasına uyacak şekilde ayarlanması da dahildir.