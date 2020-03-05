NASA, Çılgın Proje İçin Elon Musk ile Anlaştı

NASA’nın gözü dünya ekonomisini alt üst edecek bir göktaşında. Dünya ekonomisinin tamamından daha değerli olan göktaşına gitmek için Elon Musk ile anlaşıldı. Çılgın projenin detayları haberimizde.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), SpaceX’e ait Falcon Heavy roketlerini kullanarak 10 bin katrilyon dolar değerindeki göktaşına gideceğini duyurdu. NASA’nın uzay madenciliği için attığı bu adım dünya ekonomisinin çökmesine sebebiyet verebilir.

Bünyesinde demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum, redyum gibi çok değerli madenleri bulunduran göktaşı, dünya ekonomisinin toplam değerinden katbekat yukarıda. Şöyle ki, dünya ekonomisinin toplam değerinin 75 trilyon dolar olduğu söyleniyor. NASA’nın radarındaki göktaşının değeri 10 kentilyon dolar. Mars ve Jüpiter arasında olduğu saptanan göktaşı gezegenimize getirildiği taktirde dünyadaki herkes milyarder olabilir. Ancak uzay madenciliği bir yana bu asteroidde yer alan maddeleri gezegene taşımak oldukça maliyetli. Teknoloji çok hızlı geliştiğinden uzay madenciliğinin maliyeti azalacak, uzay seyahatleri de hayal olmaktan çıkacak.

Bugüne kadar bir gök taşından gezegenimize sadece bir kez materyal getirilebildi. Japonya Uzay Ajansı’na ait Hayabusa uzay aracı, 2010’da 25143 Iwokawa asteoidinden Dünyaya birkaç parça toz ulaştırabilmişti. Dünya ekonomisini çökerteceği söylenen göktaşına gidecek uzay aracının 2022’de (Temmuz’da) Florida’daki Cape Canaveral araştırma merkezinden fırlatılması planlanıyor.