NASA Coronavirüse Karşı Önlem Alıyor: "Ofise Gelmek Yasak"

İki çalışanı Coronavirüs testinden pozitif sonuç alınca NASA, yeni çalışma modeline geçme kararı aldı. 17 bine yakın NASA personelinin uzaktan çalışmaya teşvik edildiği öğrenildi.

Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi ve Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki iki çalışanına Coronavirüs tanısı konulan NASA, bu merkezlerin her ikisinde de uzaktan çalışmayı zorunlu hale getirdi.

"14 Mart'tan itibaren başka bir NASA merkezinde, onaylanmış COVID-19 vakalarımız olmasa bile diğer tüm NASA merkezlerini 2. aşamaya davet ediyoruz." NASA Yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, bu durum değişikliği ve ilerlemeye yönelik adımlar konusunda çalışanlar ile temas halinde kalacağını aktardı.

NASA Yöneticisi, ayrıca görev için birincil öncelikli olmayan seyahetlerin sınırlı olacağını ve çalışanların yurt dışına uçuşlarının yasaklandığını ifade etti.

NASA'nın faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan kişi sayısı haricinde diğer çalışanların ofislere gelmesine izin verilmeyecekken Bridenstine "NASA topluluğuna söylediğim gibi, merkezde görev gerektiren bir iş yapıyorsanız ve kendinizi hasta hissediyorsanız ofise gitmeyin!" şeklinde konuştu.