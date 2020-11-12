NASA, Crew Dragon'u İkinci Kez ISS'e Fırlatacak! İşte Tarih

NASA, Crew Dragon aracını ISS'e fırlatacak. Bu yılın başlarında yapılan anlaşmayla NASA astronotlarını uzaya fırlatan SpaceX, Crew Dragon sisteminin onay aldığını açıkladı. Bu, NASA'nın ISS fırlatışları için SpaceX'le çalışacağı anlamına geliyor.

ABD'li Uzay Ajansı NASA yıllarca süren tasarım, geliştirme ve testlerden sonra, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) uçuş için geliştirdiği Crew Dragon sistemini onayladığını duyurdu.

NASA ve SpaceX yöneticileri, dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermek için uçuş hazırlığı incelemesini tamamladılar. Hava durumu ve son dakika onarımları izin verdiği sürece, fırlatılması için bir Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü Cumartesi günü hazır olacak.

NASA Genel Merkezi'nde uzay araştırmaları müdürü Kathy Lueders, "Bu, uzaydaki insan varlığı için büyük bir gün" dedi ve şöyle ekledi: "Ancak önümüzdeki birkaç gün de büyük günler olacak ve uçuş için nihai hazırlığımızı dikkatli bir şekilde atmamız gerekecek. Bugünkü kapsamlı inceleme ve herkesin fırlatma onayı, uçuşa doğru atılan harika bir ilk adımdı."

Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında, SpaceX ilk vaadini yerine getirmişti: İki NASA bilim insanı, SpaceX Crew Dragon aracıyla Dünya'dan Uluslararası Uzay İstasyonuna fırlatılmıştı. Planlanan bu yeni uçuş ise SpaceX'in ikinci kez astronot göndereceği anlamına geliyor.

NASA, Crew Dragon aracını ISS'e fırlatması ne anlama geliyor?

Bir uzay aracının NASA tarafından sertifikalandırılması inanılmaz derecede önemli. Çünkü şimdiye kadar NASA, ISS'e giden Soyuz fırlatmaları için Rusya Roscosmos uzay programına ödeme yapıyordu. Yaklaşık on yıl önce Uzay Mekiği programının (Space Shuttle) kapatılmasından bu yana Rusya'yla çalışan uzay ajansı, son zamanlarda kendine ABD'li bir ortak bulmuş gibi gözüküyor.

NASA astronotu Kate Rubins, 14 Ekim'de Soyuz MS-17 / 63S uzay aracıyla fırlatılmak üzere iki Rus kozmonotuna katıldığında, NASA'nın Rus uzay aracındaki son sözleşmeli koltuk hakkını kullanmış oldu. NASA, Rus Soyuz aracına olan bağlılığını sona erdirmek için SpaceX Crew Dragon'a ve Boeing CST-100 Starliner'e güveniyor.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, "Bir Amerikan roketi ve uzay aracı ile Amerikan toprağına düzenli insan uzay uçuşu fırlatmalarını geri getirdiğimizi söylemekten son derece gurur duyuyorum" diyerek şunları aktardı: "Bu sertifika bizim için dönüm noktası olacak. NASA ve SpaceX'in ticari sektörde birlikte çalışarak yapabileceği ilerlemeyi vurgulayan inanılmaz bir başarı."