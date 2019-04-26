NASA, Crew Dragon Patlamasını Araştırıyor

20 Nisan 2019 tarihinde SpaceX fabrikasında Crew Dragon kapsülü alev almıştı. Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronotlarını taşıyacak olan Crew Dragon, insanlık için son derece önemli bir potansiyele sahipti.

SpaceX fabrikasında meydana gelen bu yangından sonra, sahildeki insanlar sosyal medya üzerinden ilginç paylaşımlarda bulundular. Görünen o ki burada çıkan yangın, geçiştirilebilecek türden değildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolara dikkatlice bakıldığında yangının son derece büyük olduğu hemen fark ediliyor.

NASA, astronotların can güvenliğini önemsiyor

Her nekadar Crew Dragon oldukça başarılı bir şekilde deneme bölümünü geçse bile, ortaya çıkan bu yangın kafalarda soru işareti bıraktı. NASA yetkilileri geniş kapsamlı bir araştırma yaptılar ve şimdilik paylaşmak istemedikleri bazı bulgularla karşı karşıya kaldılar.

Gelen sızıntılara göre Crew Dragon patlamasının nedeni küçük motorlar değil. Küçük motorları ateşlemenin başarılı olduğu, ancak sekiz süper motoru ateşlenmenin anomaliye neden olduğu ifade edildi. Şirket daha önce de güçlü roket denemeleri yapıyordu. Hatta bir roket denemesinde bugüne kadarki en güçlü roket olan bir Rus roketini geçebilmeyi bile başarmıştı.

NASA yetkilileri şu an için çalışmalarına devam ediyor ve motorlarda meydana gelebilecek hiçbir aksaklığı gözden kaçırmıyorlar. Böylece Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden astronotların can güvenliği daha sıkı bir şekilde korunmuş oluyor. Sizce de NASA, yaptığı bu çalışmalarla yeterli bir güvenlik sağlıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.