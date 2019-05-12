NASA'da Görevli Türk Bilim Adamından Uzay Madenciliği Açıklaması

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nda (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyenin sanat galerisinde düzenlenen bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. NASA’nın uzay araştırmaları konusuda bilgiler veren Yıldız, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Etkinlikte bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşan Yıldız, yaşam koşulları daha da kötüleştirilmediği takdirde dünyanın maksimum yaşam süresinin 5 milyar yıl olduğunu söyledi. NASA’da yaptıkları çalışmalardan da bahseden Yıldız, "Yıldızlar nasıl oluşuyor, gezegenler nasıl oluşuyor, bunların içerisinde neler mevcut, dünyadaki sular nasıl meydana geliyor, gibi soruların araştırmalarını yapıyoruz. Güneş sistemimizde ve hayatın içinde aslında merak ettiğimiz birçok şeyi NASA'da araştırıp öğrenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Dr. Umut Yıldız’a şu şekilde bir soru yöneltti: "Uzay madenciliği konusunu merak ediyorum. Diyelim ki bazı gezegenlerde bizde kıymetli olan altın gibi elementler varsa bütün dünyadaki eko-sistemi etkileyebilir. Eğer o madenler dünyaya gelirse böyle bir ihtimali nasıl görüyorsunuz?"

Yıldız da bu soruyu, "İhtimal var. Uzay madenciliği meselesi yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Basın yoluyla bu duyurulmaya da başladı. Çok yakın bir zaman içerisinde uzay madenciliğinin olacağını düşünmüyorum. Asteroide gidecek aracı tasarlamak ve oraya gidip araştırma yapmak çok uzun sürecek bir durum. Bunun dışında madeni bulup bunu dünyaya getirmek de çok uzun sürecek bir konu." şeklinde cevapladı.

Dr. Umut Yıldız, gençlere içlerindeki uzay aşkını hiç kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu. Ardından Umut Yıldız'a çiçek ve plaket takdim edildikten sonra etkinlik sona erdi.