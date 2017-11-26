NASA'da Tekerlek Devrimi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) son zamanlarda endişeli günler geçiriyor. Zira üzerinde önemle durduğu Mars araştırmalarını yürüten Curiosity adlı uzay aracının tekerleğindeki deformasyon aracı yakında yolda bırakabilir. Uzayda tekerlek tahmin edilenden çok daha önemli bir aksamdır. Curiosity ise tahmin edilenden çok daha başarılı olunca NASA’nın endişelenmesine şaşırmamak gerek. Ancak NASA tekerlek sorununu çözmek için kolları sıvadı bile.

Mars’ta arazinin oldukça engebeli olduğu gözlemlenirken Curiosity’den gelen Mars görüntüleri yakında bu engebeli arazi yüzünden aksayabilir. Bir süredir Curiosity aracının 6 tekerleğinden birinde tespit edilen yırtıklar gün geçtikçe büyüyor. Alüminyum olan tekerleğin deforme olması NASA’da engebeli arazilere uygun bir tekerlek geliştirme sürecini başlattı.

NASA araştırmacıları uzay araştırmalarında yeni bir devri başlatacak bir tekerlek geliştirdi. Dediğimiz gibi uzay araştırmalarında tekerlek bir çığır açacak kadar önemlidir ki yeryüzünde de medeniyetin simgelerinden biridir. Yeni geliştirilen elastik yapılı tekerlekler bir kayanın üzerinden geçtikten sonra tekrar eski haline dönecek. Bu sayede araçların daha fazla yükle daha hızlı yol alabileceği düşünülüyor.