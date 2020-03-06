NASA'dan Asteroit Uyarısı

NASA, 4KM isimli asteroitin yaklaştığını açıkladı. Eğer gök taşı, Dünya'ya çarparsa uygarlığın sonu olabilir.

Nisan ayında, gök taşının Dünya'ya yaklaşmasını beklediklerini açıklayan NASA yetkilileri, asteroidin ABD’deki Yakın Dünya Nesne Araştırmaları Merkezi’nde bulunan bilgisayarlar ile izlendiğini belirtti.

52768 numarasıyla adlandırılan gök taşının boyutunun, tahminen 2,5 mil (4,1km) olduğu belirtiliyor. Bu kadar büyük bir nesne, gezegene çarparsa insanlığın sonunu getirebilir. NASA, gök taşının saniyede yaklaşık 8.7 km veya 19.461mph (31.320 km/h) hızlarda yol aldığını belirtiyor.

Mevcut koşullar altında, yapılan hesaplamalara göre asteroidin, 29 Nisan'da Dünya'ya gelmesi ve gezegenimize “yakın bir metodoloji” yapması bekleniyor.

1 Km'den Büyük Bir Astroit Dünya'nın Sonu Olabilir

Uzmanlar yaptıkları açıklamada, Dünya'nın sonunu getirmek için 1 km'den büyük bir gök taşının, Dünya'ya çarpmasının yeterli olacağını belirtiyor. Yaklaşmakta olduğu söylenen gök taşının 4,1 km büyüklüğünde olduğu düşünüldüğünde, Dünya'ya çarpması akıl almaz sonuçlar doğurabilir.

Gökbilimciler, bu tür astroidlerin her 100 yılda bir Dünya'yı vurmak için, 50.000 olasılıktan birine sahip olduğunu tahmin ediyorlar.

Uluslararası gökbilimciler toplantısından Dr. Bruce Betts, küçük gök taşlarının etkilerinin yıkıcı olmadığını, gel-git olaylarına neden olabildiklerini ya da etrafı rahatsız edecek seviyede çok büyük dalgalara neden olabileceğini, 1 km ve üstü büyüklükteki gök taşlarının ise Dünya'nın sonunu getirebileceğini belirtti.